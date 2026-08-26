María Soledad Calle, referente de La Cámpora en Campana y dirigente sindical vinculada a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), compró el departamento ubicado inmediatamente debajo de la vivienda donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria, en San José 1111. La operación se concretó por US$189.000 y abrió interrogantes sobre el destino que se le dio al inmueble.

La compra se concretó el 20 de agosto de 2025, apenas dos meses después de que el Tribunal Oral Federal N°2 le concediera la prisión domiciliaria a la expresidenta. Calle adquirió el primer piso del edificio, una propiedad de 252 metros cuadrados, mientras Cristina reside en el segundo.

Según documentos del Registro de la Propiedad Inmueble citados por La Nación, Calle pagó US$189.000, lo que representa alrededor de US$750 por metro cuadrado. La cifra quedó por debajo de otras propiedades similares ofrecidas en el mismo edificio.

Durante las negociaciones previas a la operación, la dirigente habría manifestado que el departamento sería utilizado como sede de una fundación. Sin embargo, existen dudas sobre el uso que tuvo desde entonces.

Qué se sabe sobre el uso del departamento

Fuentes citadas por el medio sostienen que Calle no habría utilizado personalmente la propiedad y plantean que pudo servir para el descanso de trabajadoras que asisten a Cristina Kirchner o de integrantes de su custodia.

Desde el entorno de la expresidenta negaron conocer qué ocurre en ese departamento y descartaron que Cristina lo haya utilizado. También remarcaron que sus movimientos son controlados mediante la tobillera electrónica.

La situación generó interrogantes porque el sistema de monitoreo controla el radio correspondiente al edificio y Cristina cuenta con autorización para trasladarse hasta la terraza. Fuentes judiciales indicaron que el control de la prisión domiciliaria corresponde a la Justicia, mientras que la seguridad del lugar está bajo responsabilidad de la Policía Federal.

Calle, investigada por un contrato con la UOM

La operación inmobiliaria se conoce mientras Calle aparece involucrada en una investigación judicial relacionada con fondos de la UOM.

En diciembre de 2022 creó junto a Adalberto Raúl Braconi la empresa USEM SA. Dos meses después, esa firma acordó administrar una parte significativa de los aportes sindicales de la UOM a cambio de una retribución equivalente al 0,5% de lo recaudado por cuotas sindicales. El contrato tiene vigencia hasta 2033.

Por ese acuerdo, Calle y el entonces titular de la UOM, Abel Furlán, fueron denunciados y son investigados por el juez federal Julián Ercolini. La denuncia plantea presuntos delitos de administración fraudulenta, fraude y asociación ilícita. Hasta el momento, se trata de acusaciones bajo investigación y no de hechos probados judicialmente.

Otro dato que llamó la atención es que durante agosto de 2025 Calle realizó otras operaciones patrimoniales. Doce días antes de comprar el departamento adquirió el 50% de un BMW M135 xDrive valuado en aproximadamente US$70.000. Ese mismo mes también creó una segunda compañía dedicada a servicios financieros.

Consultada por La Nación, Calle rechazó las acusaciones y negó haber realizado las operaciones que aparecen en los documentos citados por el medio. “No compré nada. Es una disputa sindical y de poder”, sostuvo, además de negar tener cargos en la UOM o ser empleada de USEM.

La compra del inmueble y el origen de su patrimonio quedaron así en el centro de la controversia, mientras continúa la investigación judicial relacionada con el manejo de fondos del sindicato.