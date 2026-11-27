Yesica Sánchez vivió momentos de tensión junto a su esposo y sus dos hijas cuando un rayo impactó directamente contra su vivienda en el departamento Albardón. El episodio se registró durante la noche del miércoles en medio de la fuerte tormenta que azotó a la provincia de San Juan.

La propiedad afectada está ubicada en las inmediaciones de calle La Laja y callejón Mereles, zona donde el fenómeno climático golpeó con marcada intensidad. Según el testimonio difundido por el medio Albardón Noticias, la descarga eléctrica alcanzó la estructura de la galería y ocasionó importantes destrozos materiales en el inmueble.

Las complicaciones para este grupo familiar no terminaron con el impacto del rayo en la galería de su hogar. Durante el desarrollo del temporal, la creciente que bajó con fuerza por el callejón avanzó hacia el terreno contiguo y provocó el ingreso de agua en la vivienda lindera donde reside la suegra de la damnificada.

Aunque todavía no existe una confirmación oficial por parte de las autoridades sobre el origen exacto de los daños registrados en la construcción, el caso expone la magnitud del temporal. El fenómeno meteorológico generó múltiples inconvenientes en distintos sectores del departamento Albardón durante la jornada nocturna.