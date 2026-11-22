Durante la jornada de este sábado 21 de noviembre, los vecinos del Barrio Residencial, en el departamento Capital, sufrieron una interrupción del suministro debido a una falla en la red de distribución eléctrica. El inconveniente dejó sin servicio a distintos sectores de esa zona de la ciudad, generando la rápida intervención de las cuadrillas operativas.

Tras detectar el problema en las instalaciones, el personal técnico de la empresa logró identificar y localizar el punto exacto de la avería. De manera inmediata, los operarios procedieron al seccionamiento de la red para lograr restablecer el suministro eléctrico en todos aquellos sectores afectados que no dependen directamente del tramo comprometido.

Según el reporte oficial, la interrupción del servicio se mantiene actualmente únicamente en el sector específico donde se encuentra localizada la falla. Los equipos técnicos continúan trabajando intensamente en el lugar para concretar las reparaciones necesarias y normalizar la prestación en el menor tiempo posible para los usuarios.

Finalmente, desde la prestataria recordaron a la comunidad que, ante cualquier situación de peligro eléctrico en la vía pública, es fundamental no intervenir por cuenta propia. Asimismo, solicitaron mantener una distancia segura respecto a los cables o instalaciones y comunicarse de inmediato al teléfono gratuito 0800 666 3637.