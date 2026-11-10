El exgobernador y actual senador nacional Sergio Uñac y el diputado nacional Cristian Andino llegaron este martes 10 de noviembre al Palacio de Tribunales de San Juan para participar de la audiencia de formalización de la investigación por presuntas irregularidades en la obra del Acueducto Gran Tulum. La presencia de ambos legisladores marca una diferencia con lo ocurrido el pasado 14 de octubre, cuando sus ausencias impidieron avanzar con la formulación de cargos contra los once investigados.

La audiencia fue fijada para las 14.30 en la Sala 9 del Palacio de Tribunales, ubicado en calle Rivadavia 473 Este. Allí, los fiscales Sebastián Gómez y Francisco Pizarro tienen previsto exponer los hechos investigados y las presuntas responsabilidades de cada una de las personas involucradas en el expediente.

La llegada de Uñac y Andino se produce después de una primera convocatoria que terminó suspendida y en la que incluso se planteó la posibilidad de solicitar el desafuero de ambos legisladores nacionales para garantizar su comparecencia ante la Justicia.

La audiencia que se suspendió por sus ausencias

El pasado 14 de octubre, nueve de los once investigados se presentaron ante la jueza de Garantías Mónica Lucero. Sin embargo, Uñac y Andino no asistieron personalmente y estuvieron representados por sus abogados defensores.

En aquella oportunidad, el senador justificó su ausencia por compromisos vinculados con su actividad legislativa, mientras que Andino solicitó participar mediante videoconferencia debido a sus obligaciones en el Congreso Nacional.

La magistrada consideró justificadas las incomparecencias, pero rechazó la participación virtual del diputado. Ante esa situación, las defensas solicitaron reprogramar la audiencia para todos los investigados, planteo que contó con la adhesión del Ministerio Público Fiscal y de Fiscalía de Estado.

El fiscal Sebastián Gómez cuestionó las ausencias y dejó planteada la posibilidad de avanzar con pedidos de desafuero si los legisladores volvían a incumplir la convocatoria judicial.

Un nuevo planteo por la ausencia de Ortiz Andino

La segunda convocatoria también llegó acompañada de una controversia. El exministro de Infraestructura Julio Ortiz Andino informó que se encuentra fuera del país por un viaje programado con anterioridad y solicitó participar de la audiencia mediante Zoom.

Su defensa presentó documentación para acreditar que los pasajes habían sido adquiridos antes de que se estableciera la nueva fecha. Además, pidió que se justificara su ausencia física y, en caso de no autorizarse la conexión virtual, que se dispusiera una nueva postergación.

El planteo quedó bajo análisis de la jueza Lucero. Mientras algunas defensas sostienen que debe mantenerse el criterio de presencialidad aplicado en octubre, desde la Fiscalía consideran que la audiencia debe avanzar sin nuevas demoras.

La disputa por la competencia judicial

En paralelo, la causa sumó una nueva intervención de la Justicia Federal. A partir de una presentación vinculada con la defensa del expresidente de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE), Sergio Ruiz, se requirió información sobre el expediente para determinar si corresponde que la investigación continúe en San Juan o pase al fuero federal.

El planteo se fundamenta en la participación de fondos nacionales en el financiamiento del Acueducto Gran Tulum. Sin embargo, el requerimiento de información no implica por sí mismo un cambio de competencia.

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada en diciembre de 2025 por Marcelo Arancibia y apunta a determinar si existieron irregularidades en los procedimientos de contratación, la adquisición de cañerías y la ejecución de la obra.

Entre los once investigados figuran exfuncionarios provinciales, antiguos responsables de OSSE y representantes vinculados con la provisión de materiales.

La audiencia de formalización constituye una instancia central para conocer los hechos y delitos que la Fiscalía pretende atribuir a cada investigado. Su realización no supone una declaración de culpabilidad, sino el avance del proceso penal.