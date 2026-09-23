El departamento de Rawson se prepara para vivir una jornada festiva el próximo viernes 25 de septiembre con la elección de su nueva Reina Departamental del Adulto Mayor 2026. La soberana electa asumirá el honor y la responsabilidad de representar al municipio en la instancia provincial, fijada para la Fiesta Provincial del Adulto Mayor que se desarrollará el próximo miércoles 14 de octubre.

Sede, jurado y despedida de las soberanas salientes

La ceremonia central dará inicio a las 18:00 horas y tendrá como escenario las instalaciones del Centro de Convenciones y Exposiciones Libertadores de América. El evento contará con la evaluación de un prestigioso jurado y estará engalanado por la presencia de las soberanas salientes: la Reina Mariela Breviere y la Virreina Esther Rosa, quienes entregarán sus atributos al concluir la velada.

Participación ciudadana: votación abierta en redes sociales

Un aspecto clave de la edición 2026 es que la comunidad rawsina podrá incidir directamente en el resultado. Los vecinos tienen la oportunidad de votar por su candidata favorita a través de la página oficial de Facebook de la Municipalidad de Rawson. Los cómputos de la votación digital se sumarán a las planillas del jurado presencial para determinar a la nueva soberana. Se especificó que el canal de votación virtual permanecerá abierto hasta las 23:59 horas del jueves 24 de septiembre.

Las 13 candidatas y sus instituciones representadas

En esta oportunidad, compiten 13 candidatas pertenecientes a distintos centros de jubilados y agrupaciones de adultos mayores del departamento:

Liliana Noemí Valbé – Centro de Jubilados y Pensionados “Hay Amor y Espíritu”.

Susana Beatriz Tello – Centro de Jubilados “Años Divinos”.

María Balverdi – Centro de Jubilados “Virgen de Fátima”.

Teresa Carmen Orellano – Centro de Jubilados “3ra. Primavera”.

Irma Vázquez – Centro de Jubilados “Corazón Feliz”.

Julia Blanca Zeballos – Centro de Jubilados “Paz y Bien”.

Rosa Sansó – Centro de Jubilados “Renacer”.

Olga Ocampo – Centro de Jubilados “Esperanza, Amor y Bondad”.

Susana Castro – Centro de Jubilados “Resistiré”.

María del Carmen Gil – Centro de Jubilados “Luz de Vida”.

María Graciela Delgado – Centro de Jubilados “Jardín de Vida”.

María Teresa Poblete – Centro de Jubilados “Fuerza y Esperanza”.

María Ester Bottha – Centro de Jubilados “Lazos de Amistad”.