Unas 25 mil personas celebraron el Mes de las Infancias en Chimbas

Unas 25 mil personas participaron este sábado del festejo central por el Mes de las Infancias en Chimbas, en una jornada que reunió a niños, niñas, adolescentes y familias en el Parque de Chimbas. La propuesta incluyó juegos, kermés, sorteos de juguetes y bicicletas, música en vivo y distintos espectáculos.

Desde la Municipalidad de Chimbas señalaron que la actividad fue organizada como uno de los principales encuentros de la agenda prevista durante agosto para celebrar a las infancias en distintos sectores del departamento.

A lo largo de la tarde, las familias recorrieron los diferentes espacios dispuestos en el predio, donde se desarrollaron actividades recreativas y propuestas destinadas a distintas edades. Los sectores de juegos y kermés concentraron parte de la convocatoria, mientras que los sorteos de juguetes y bicicletas sumaron otro de los atractivos de la jornada.

El escenario también tuvo una participación central, con música en vivo y un espectáculo circense que acompañaron las actividades durante el encuentro.

Uno de los momentos de mayor convocatoria se produjo con la presentación de los personajes de Marvel, que se transformaron en uno de los principales atractivos para los más chicos y fueron acompañados por diferentes espectáculos.

La intendenta de Chimbas, Daniela Rodríguez, estuvo presente durante los festejos, recorrió el predio y acompañó las distintas actividades desarrolladas a lo largo de la jornada.

“Ver el Parque lleno de chicos, familias, abuelos y jóvenes disfrutando juntos es una enorme alegría. Durante todo agosto venimos generando espacios para que nuestras infancias puedan encontrarse, jugar y compartir. Estos momentos nos recuerdan por quiénes trabajamos todos los días”, expresó Rodríguez.

La celebración en el Parque de Chimbas se enmarcó en una agenda de actividades desarrollada durante todo agosto en diferentes puntos del departamento. El cronograma incluyó propuestas impulsadas directamente por el Municipio y acciones realizadas junto con clubes, instituciones y uniones vecinales.

De esta manera, el festejo central permitió concentrar en un mismo espacio distintas propuestas recreativas y culturales destinadas a las familias chimberas, en una jornada que se extendió durante la tarde y tuvo como eje la celebración del Mes de las Infancias.