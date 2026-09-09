Las rayas o surcos en las uñas son frecuentes y, en muchos casos, no representan un problema de salud. Sin embargo, su orientación, profundidad, color y aparición repentina pueden ofrecer pistas sobre cambios en el organismo y, en determinadas situaciones, justificar una consulta médica.

Las estrías pueden aparecer de manera vertical, desde la cutícula hasta la punta de la uña, o de forma horizontal. Las primeras son las más comunes y suelen hacerse más visibles con el paso de los años debido a cambios naturales en el crecimiento de la uña. También pueden relacionarse con resequedad, fragilidad o pequeños traumatismos repetidos.

Por ese motivo, una raya vertical leve y presente en varias uñas no necesariamente debe generar preocupación. Mayo Clinic señala que este tipo de crestas suele ser frecuente con el envejecimiento y generalmente es inofensivo.

Qué significan las rayas horizontales

Distinto es el caso de los surcos horizontales profundos, conocidos como líneas de Beau. Estas marcas aparecen cuando el crecimiento de la uña se interrumpe temporalmente.

Pueden presentarse después de una enfermedad importante, una infección con fiebre elevada, un traumatismo o determinados tratamientos médicos. También fueron asociadas con algunas enfermedades vasculares y déficits nutricionales, entre otras causas.

Sin embargo, la presencia de una raya o surco no permite diagnosticar por sí sola una enfermedad. Para determinar la causa deben tenerse en cuenta otros síntomas, los antecedentes de la persona y, cuando corresponda, realizar estudios médicos.

¿Pueden estar relacionadas con falta de vitaminas?

Algunos cambios en las uñas pueden aparecer ante déficits nutricionales. La falta de hierro, por ejemplo, puede asociarse con uñas cóncavas o en forma de cuchara y también con estrías longitudinales. La deficiencia de zinc puede generar líneas de Beau o manchas blancas.

Esto no significa que tener uñas rayadas confirme una carencia de vitaminas o minerales. Los especialistas desaconsejan iniciar suplementos únicamente por observar estos cambios sin una evaluación médica previa.

Cuándo consultar al médico

Hay ciertas señales que merecen mayor atención. Una consulta es recomendable cuando las rayas aparecen repentinamente, son profundas o se acompañan de modificaciones en el color, la forma o la consistencia de la uña.

También se aconseja buscar atención profesional si existe dolor, inflamación, enrojecimiento o secreción; si la uña se despega, se engrosa o comienza a desmenuzarse; o si aparece una banda marrón, negra o rojiza que aumenta de tamaño, especialmente en una sola uña y sin que haya existido un golpe previo.

Los cambios de color o la aparición de crestas horizontales también deberían ser evaluados por un profesional de la salud, según Mayo Clinic.

Cómo cuidar las uñas

Mantener las uñas cortas, evitar arrancarse las cutículas y utilizar instrumentos limpios son algunas de las medidas básicas para prevenir lesiones e infecciones.

También es recomendable mantener hidratadas las manos y las uñas y utilizar guantes cuando se manipulan detergentes, lavandina u otros productos de limpieza que pueden favorecer la resequedad.

Aunque muchas estrías son simplemente parte del envejecimiento normal, prestar atención a cambios repentinos o persistentes puede ayudar a detectar cuándo se trata de algo más que una cuestión estética.