El deterioro de los ingresos familiares volvió a encender una señal de alerta sobre las condiciones de vida de niñas, niños y adolescentes en Argentina. Según la décima edición de la Encuesta Rápida de UNICEF, el 41% de los hogares con chicos no consigue cubrir sus gastos corrientes con los ingresos mensuales. La situación alcanza a aproximadamente 2,7 millones de familias y representa un aumento de diez puntos porcentuales respecto de 2025.

El relevamiento, realizado durante septiembre de 2026 mediante entrevistas presenciales en 1.865 hogares de todo el país, también identificó un crecimiento del endeudamiento y mayores dificultades para afrontar necesidades básicas. Entre los datos más preocupantes, el 43% de las familias manifestó que tuvo que dejar de comprar algún alimento por falta de dinero y el 36% no pudo asistir al médico o al dentista por razones económicas.

La medición marca un cambio en la tendencia que se había registrado durante el año anterior. En agosto de 2025, el 31% de los hogares con niñas, niños y adolescentes declaraba que sus ingresos no alcanzaban para cubrir los gastos. En septiembre de 2026, el indicador trepó al 41%. Si bien permanece por debajo del máximo del 48% registrado en abril de 2024, interrumpió la recuperación que se había observado.

El informe también incorporó los últimos datos de pobreza infantil correspondientes al primer semestre de 2026. En ese período, el 45,2% de las niñas y los niños vivía en situación de pobreza, lo que representa más de 5,3 millones de personas. La proporción aumentó aproximadamente tres puntos porcentuales respecto del semestre anterior, luego de tres períodos consecutivos de descenso.

La situación es más compleja entre los hogares que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH), donde el 57% declaró ingresos insuficientes para afrontar sus gastos. Entre las familias con jefatura femenina, el indicador llegó al 47%, mientras que en los hogares cuyo jefe tiene un empleo registrado alcanzó el 30%, el nivel más alto de la serie para ese grupo.

"Los datos de la Encuesta Rápida dan cuenta de un deterioro de los ingresos relativos de los hogares con niños y niñas. En este contexto resulta clave seguir fortaleciendo los mecanismos de protección de ingresos", sostuvo Rafael Ramírez Mesec, representante de UNICEF en Argentina.

Más familias recurren al endeudamiento

Uno de los aspectos centrales del relevamiento es el crecimiento de las deudas para afrontar los gastos cotidianos. En 2026, la mitad de los hogares con chicos tenía al menos una deuda, cuatro puntos porcentuales más que en 2025.

Entre las familias endeudadas, el 42% contrajo obligaciones para comprar alimentos, el 26% para pagar servicios básicos o gastos de vivienda y el 11% para cancelar otras deudas. Además, un 10% recurrió al crédito para cubrir gastos de salud y educación.

También se modificaron las formas de financiamiento. El uso de tarjetas de crédito como mecanismo de endeudamiento pasó del 16% al 32% de los hogares en un año. Las deudas mediante plataformas y billeteras virtuales aumentaron del 7% al 18%, mientras que el crédito no bancario subió del 4% al 9%.

Las dificultades para cumplir con los compromisos también se reflejaron en los servicios impagos. El 44% de los hogares dejó de pagar algún servicio durante los últimos seis meses, cinco puntos más que en 2025. En el caso de las tarjetas de crédito, la proporción de familias que dejó de abonarlas pasó del 16% al 23%.

Frente a este escenario, el 60% de los hogares comenzó a comprar alimentos más baratos, el 45% aumentó sus horas de trabajo y el 40% recurrió al endeudamiento para cubrir gastos básicos. Además, el 39% redujo los gastos destinados a la recreación infantil y el 29% suspendió actividades deportivas o culturales de sus hijos.

Las restricciones en alimentación y salud

Las dificultades económicas también impactaron directamente en la alimentación. El 43% de los hogares con niñas, niños y adolescentes dejó de comprar algún alimento por falta de dinero, frente al 29% registrado en agosto de 2025.

En el 43% de las familias, las personas adultas modificaron su dieta por razones económicas y en el 37% redujeron las porciones de comida. Entre los chicos, el 21% tuvo que modificar su alimentación y en el 12% de los hogares se redujeron las porciones destinadas a ellos.

El estudio también identificó que el 29% de las familias tuvo al menos un adulto que dejó de desayunar, almorzar, merendar o cenar por falta de dinero. Entre niñas, niños y adolescentes, el indicador llegó al 9%, el valor más alto de la serie histórica.

En materia sanitaria, el 36% de los hogares no pudo afrontar una consulta médica o odontológica, frente al 24% de 2025. A su vez, el 21% dejó de comprar medicamentos por problemas económicos.

Las dificultades también alcanzaron a la educación. El 34% de las familias no pudo afrontar la compra de libros, el 32% tuvo problemas para financiar excursiones y salidas, el 26% no consiguió cubrir los gastos de transporte y el 25% encontró dificultades para comprar útiles escolares.

Cuotas alimentarias y hogares con jefatura femenina

Otro de los puntos abordados por UNICEF fue el incumplimiento de las obligaciones alimentarias. El 58% de las mujeres que deberían recibir una cuota alimentaria para sus hijos manifestó que no percibe ese dinero, seis puntos porcentuales más que en 2025.

Si se incluyen los casos en los que el pago se realiza de manera irregular, el porcentaje de hogares afectados asciende al 68%.

El relevamiento identificó que, entre los casos de incumplimiento, el 60% está relacionado con una mala relación o la falta de vínculo del padre con la madre o los hijos. Además, en el 60% de esas familias el padre no realiza ningún aporte económico.

Aumentaron la ansiedad y el bullying entre adolescentes

La encuesta también incorporó un apartado sobre la situación de adolescentes de entre 13 y 17 años. Los resultados mostraron un incremento de los indicadores vinculados con el malestar emocional: el 36% manifestó sentirse ansioso, el 30% angustiado y el 18% deprimido. Se trata de los porcentajes más elevados de la serie de UNICEF para estos indicadores, iniciada en 2022. El organismo aclaró que las respuestas reflejan percepciones personales y no constituyen diagnósticos clínicos.

En cuanto a la violencia escolar, el 17% de los adolescentes declaró haber sufrido alguna situación de bullying, lo que representa aproximadamente 400.000 chicos en todo el país. Además, el 47% afirmó que al menos un compañero de su escuela atravesó una situación de acoso.

Las apuestas en línea también formaron parte del relevamiento. El 38% manifestó conocer a otro adolescente que había apostado por internet durante el último mes, mientras que el 6% reconoció haber participado personalmente.

Por otra parte, el 40% de los adolescentes declaró haber realizado alguna actividad económica para obtener ingresos al menos una vez por semana durante los últimos seis meses. En 2025, ese porcentaje era del 28%. UNICEF aclaró que este indicador no constituye una medición de trabajo adolescente, ya que la encuesta no permite determinar las modalidades ni la cantidad de horas dedicadas.

Al consultarles por sus principales preocupaciones, el 49% mencionó el consumo de drogas, el 45% la pobreza y el 43% la salud mental. También aparecieron la violencia (40%), la discriminación (39%), la falta de oportunidades laborales (36%) y el endeudamiento familiar (35%).

Frente a este escenario, UNICEF planteó la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección social y priorizar las políticas destinadas a la infancia, con medidas vinculadas con la alimentación, la salud, la educación, la vivienda y los cuidados.

La décima Encuesta Rápida, que se realiza de manera ininterrumpida desde 2020, expone así un deterioro de las condiciones económicas de las familias con hijos y advierte que sus consecuencias no se limitan a los ingresos, sino que también afectan el acceso a derechos y oportunidades fundamentales para el desarrollo de niñas, niños y adolescentes.