Cristina Fernández de Kirchner y Máximo Kirchner enfrentarán desde este viernes 23 de octubre un único juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces. La Cámara Federal de Casación Penal anuló la decisión que había separado ambos expedientes y ordenó que sean tratados conjuntamente ante el Tribunal Oral Federal 5.

La resolución fue adoptada por mayoría en la Sala I. Daniel Petrone y Diego Barroetaveña votaron a favor de dejar sin efecto el desdoblamiento, mientras que Alejandro Slokar se pronunció en disidencia.

Cristina y Máximo Kirchner están acusados de asociación ilícita y lavado de dinero en una investigación sobre presuntas maniobras vinculadas con los negocios hoteleros e inmobiliarios de la familia. Junto a ellos serán juzgados otros imputados, entre ellos Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa.

El TOF 5 había dispuesto que Los Sauces comenzara este 23 de octubre y que Hotesur recién se iniciara en marzo de 2027. Con el nuevo fallo, ambos expedientes quedarán incluidos en el debate que arrancará este viernes.

Por qué Casación decidió unir los juicios

La Fiscalía y la Unidad de Información Financiera (UIF) habían cuestionado la separación al considerar que las dos causas comparten acusados, operaciones, sociedades y elementos probatorios.

Para los acusadores, dividir el proceso podía fragmentar la prueba y generar dos sentencias sobre hechos estrechamente relacionados.

Petrone consideró que las dificultades derivadas de la cantidad de acusados, testigos y documentos podían solucionarse mediante la organización de las audiencias sin necesidad de partir el juicio.

Barroetaveña coincidió y sostuvo que la decisión del tribunal oral no tenía fundamentos suficientes para justificar dos debates separados.

Qué investigan Hotesur y Los Sauces

En Hotesur se investigan operaciones vinculadas con hoteles de la familia Kirchner y empresas relacionadas con Lázaro Báez. La acusación busca determinar si existió un circuito para introducir en el patrimonio familiar dinero presuntamente proveniente de negocios con el Estado.

Los Sauces, en tanto, analiza alquileres y operaciones inmobiliarias realizadas con compañías relacionadas con Báez y con el Grupo Indalo.

La hipótesis de la acusación sostiene que ambas estructuras formaban parte de una misma maniobra, motivo por el cual la Fiscalía reclamó que fueran juzgadas en forma conjunta.

Un debate con 19 acusados

El proceso incluye a 19 imputados y una extensa cantidad de prueba documental y testimonial. Inicialmente se habían propuesto más de 300 testigos, aunque las partes acordaron reducir esa nómina.

La defensa de Cristina Kirchner se había opuesto a la reunificación al considerar que modificar la organización del proceso pocos días antes de su inicio podía afectar las garantías de defensa.

Finalmente, Casación hizo lugar al reclamo de la Fiscalía y la UIF y dejó establecido que Cristina y Máximo Kirchner comenzarán el viernes un único juicio por Hotesur y Los Sauces.