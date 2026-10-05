Unión de Villa Krause recibió una nueva sanción por los incidentes ocurridos durante y después del clásico ante Sportivo Desamparados. El Tribunal de Disciplina del Consejo Federal resolvió suspender por dos fechas el estadio 12 de Octubre y aplicar al club una multa equivalente al valor de 150 entradas.

La medida corresponde al expediente N.º 5837/26 del Torneo Regional Federal Amateur 2026/2027 y se conoció después de analizar el informe presentado por el árbitro Rubén Fernández sobre el encuentro disputado el 21 de septiembre, que terminó con triunfo de Desamparados por 2-1.

El episodio que terminó en la nueva sanción

Uno de los hechos determinantes fue el ataque sufrido por integrantes de la delegación visitante cuando intentaban retirarse del campo de juego bajo custodia policial.

Según el informe arbitral, desde el sector exterior del estadio comenzaron a arrojar distintos objetos hacia el lugar por donde debía salir el plantel de Desamparados. Uno de esos proyectiles impactó en la parte posterior de la cabeza de Cristian García, defensor del Puyutano, quien cayó al piso y debió ser trasladado en ambulancia.

El futbolista sufrió un traumatismo encéfalo craneano y una herida en el cuero cabelludo que requirió dos puntos de sutura. Luego recibió el alta médica con diez días de reposo y seguimiento profesional.

En medio de los incidentes también se produjo la agresión de Mauricio Del Cero, entrenador de Desamparados, contra el preparador físico de Unión, Dalmiro Arnau. El episodio quedó registrado y posteriormente Arnau realizó una denuncia por lesiones.

El descargo de Unión no alcanzó

Tras lo ocurrido, Unión presentó un descargo ante el Tribunal. El club repudió los hechos de violencia, negó responsabilidad institucional y pidió que se investigara quiénes habían arrojado los proyectiles contra la delegación visitante.

La institución también realizó cuestionamientos sobre el desempeño arbitral durante el encuentro.

Sin embargo, el Tribunal entendió que el club no presentó pruebas suficientes para desvirtuar lo informado por el árbitro. En su resolución, consideró que los incidentes fueron provocados por integrantes de la parcialidad local y recordó que el club que actúa como local debe garantizar la seguridad antes, durante y después del partido.

Las primeras sanciones ya habían sido aplicadas

La nueva resolución se suma a las sanciones individuales comunicadas días después del clásico.

Por el lado de Unión, Ignacio Baraona e Isaías Oballes Bajinay recibieron una fecha de suspensión. En Desamparados, Mauricio Del Cero fue sancionado con dos partidos, mientras que Edgardo Díaz y Franco Goria Zapata recibieron una fecha cada uno.

La primera resolución no había incluido una sanción para el estadio 12 de Octubre. Con el nuevo fallo, Unión deberá afrontar ahora dos fechas sin poder utilizar su cancha y además pagar la multa económica.

Así, el polémico clásico sanjuanino continúa generando consecuencias disciplinarias semanas después del partido, con una medida que esta vez afecta directamente al club de Villa Krause.