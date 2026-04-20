Uniqlo llega a la Argentina y se suma al regreso de marcas internacionales

La marca japonesa Uniqlo, conocida globalmente como el “Gap japonés”, analiza su desembarco en la Argentina y se posiciona como uno de los nuevos jugadores en la reactivación del mercado de indumentaria internacional en el país.

El posible arribo se da en un contexto económico todavía desafiante, marcado por un consumo débil, pero con señales de mayor estabilidad macroeconómica y reglas más previsibles. Este escenario comenzó a despertar el interés de inversores y marcas globales que buscan anticiparse a un eventual repunte del consumo.

Un nuevo jugador en el mercado local

La llegada de Uniqlo se inscribe en una tendencia más amplia: el regreso o desembarco de marcas internacionales que habían reducido o abandonado su presencia en Argentina en años anteriores. En ese marco, la firma japonesa aparece como una apuesta a un consumo aspiracional, con productos que combinan calidad, diseño simple y precios relativamente accesibles dentro del segmento global.

Su posicionamiento podría ubicarla como competidora directa de cadenas internacionales como Gap, aunque con una identidad propia basada en la funcionalidad.

El concepto LifeWear

La propuesta de Uniqlo gira en torno a su concepto “LifeWear”, que prioriza prendas básicas, versátiles y duraderas para el uso cotidiano. Entre sus productos más reconocidos se encuentran remeras, camisas, pantalones, camperas livianas y líneas técnicas como AIRism o HEATTECH, diseñadas con tecnología textil para mejorar la comodidad.

Este enfoque apunta a un consumidor que valora la practicidad y el diseño atemporal, por encima de las tendencias de moda más efímeras.

Precios estimados en el país

Si bien aún no hay confirmación oficial sobre fechas ni locales, ya se proyectan posibles rangos de precios para el mercado argentino, considerando costos de importación e impuestos. En ese esquema, los valores podrían multiplicarse entre dos y tres veces respecto de otros mercados.

Las estimaciones ubican a la marca en un segmento medio, con precios que podrían ir desde:

remeras básicas entre $15.000 y $40.000;

modelos premium o de lino entre $40.000 y $70.000;

prendas técnicas entre $30.000 y $65.000;

buzos o fleece entre $50.000 y $90.000;

camperas livianas entre $80.000 y $150.000.

Expectativa en el sector

El posible desembarco de Uniqlo refleja un cambio en la percepción del mercado argentino por parte de las compañías internacionales. La combinación de estabilidad incipiente y expectativas de crecimiento vuelve a colocar al país en el radar de expansión de grandes marcas.

En ese contexto, la llegada del “Gap japonés” no solo ampliaría la oferta para los consumidores, sino que también reforzaría la tendencia de reactivación del sector textil, en un escenario donde la competencia global comienza a ganar nuevamente espacio.