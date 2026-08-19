La empresa china Unitree Robotics, especializada en robots humanoides, tuvo un debut extraordinario en la Bolsa de Shanghái y volvió a poner a China en el centro de la carrera mundial por esta tecnología.

Las acciones llegaron a subir hasta un 629% durante la jornada, antes de cerrar con un incremento cercano al 460%. La compañía recaudó alrededor de 6.100 millones de yuanes, equivalentes a unos 904 millones de dólares.

El fuerte interés de los inversores refleja las expectativas que existen sobre el crecimiento de los robots capaces de realizar tareas cada vez más complejas.

La apuesta china por la robótica

Unitree fue fundada en 2016 en Hangzhou y se convirtió en uno de los principales fabricantes chinos de robots humanoides. Sus máquinas son conocidas por realizar movimientos como caminar, correr, bailar e incluso ejecutar demostraciones de artes marciales.

La empresa registró ingresos por unos 1.700 millones de yuanes durante 2025 y más del 40% de su facturación provino del exterior.

El fenómeno no se limita a Unitree. Otras compañías chinas del sector también preparan sus desembarcos bursátiles, en una señal de que Beijing busca convertir la robótica humanoide en una industria estratégica.