A pocas horas de la quinta Marcha Federal Universitaria, prevista para este jueves 15 de octubre, las universidades públicas celebraron la decisión judicial de imponer una multa diaria de $100.000 al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por incumplir una medida cautelar vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario. Mientras las autoridades académicas ratificaron sus reclamos, el Gobierno de Javier Milei analiza apelar la resolución y sostiene que ya otorgó aumentos salariales al sector.

La medida fue dispuesta por el juez federal Martín Cormick, quien consideró que el Estado nacional no cumplió con la orden de actualizar los salarios docentes y no docentes ni garantizar los fondos destinados a becas estudiantiles. La resolución respondió a un pedido del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que había advertido sobre el vencimiento de los plazos establecidos para aplicar las mejoras.

El presidente del CIN, Franco Bartolacci, valoró la decisión judicial y aseguró que representa un avance en el reclamo que mantienen las casas de altos estudios. "Es muy importante como inicio y antecedente en el proceso judicial que sigue su curso", afirmó.

Además, explicó que las universidades habían solicitado la aplicación de sanciones luego de comprobar que el Gobierno no había cumplido con la medida cautelar. "No solo es importante que haya fijado multa diaria, sino que lo haya hecho responsabilizando a una autoridad competente, y no sobre el Estado vagamente", sostuvo.

La Justicia podría ampliar las multas contra el Gobierno

La sanción económica alcanza inicialmente a Santilli, aunque el magistrado dejó abierta la posibilidad de incrementar el monto y extender la medida a otros funcionarios si persiste el incumplimiento.

Desde el ámbito universitario consideran que la resolución puede generar mayor presión sobre el Ejecutivo para que implemente las disposiciones de la Ley de Financiamiento Universitario.

"Le pueden exigir más plata si continúa incumpliendo lo que determinó la Justicia y se puede agregar a otras personas involucradas", señalaron desde una universidad nacional.

En paralelo, la Procuración del Tesoro, encabezada por Sebastián Amerio, analiza los pasos judiciales para cuestionar la multa y la sentencia que declaró inconstitucional una cláusula del Decreto 759/2025. Esa disposición condicionaba la aplicación de la ley a la definición de partidas presupuestarias por parte del Congreso.

Qué respondió el Gobierno de Javier Milei

Desde la Casa Rosada defendieron las medidas adoptadas para mejorar los salarios universitarios y remarcaron que cualquier incremento del gasto debe contemplar las posibilidades fiscales del Estado.

Según los datos difundidos por el Ejecutivo, desde diciembre de 2023 los aumentos salariales acumulados alcanzaron el 226,80%, incluyendo una suba del 21,33% otorgada en junio.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, aseguró que el Gobierno realizó esfuerzos para mejorar los ingresos del sector y destacó las negociaciones encabezadas por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

También ratificó que la administración nacional mantendrá su política de equilibrio fiscal y que no recurrirá a la emisión monetaria ni al endeudamiento para afrontar nuevos gastos.

Respecto de la marcha convocada para este jueves, el funcionario sostuvo que el Gobierno respeta la libertad de expresión, aunque pidió que la movilización se desarrolle de manera pacífica.

Nueva marcha federal en defensa de las universidades

La quinta Marcha Federal Universitaria reunirá este jueves a estudiantes, docentes, trabajadores no docentes y autoridades académicas que reclaman la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario.

Entre las principales demandas se encuentran la recomposición salarial, la actualización de las becas estudiantiles y la garantía de recursos para el funcionamiento de las universidades públicas.

La convocatoria se realizará mientras continúa el enfrentamiento judicial entre las casas de estudio y el Gobierno nacional por la aplicación de la normativa.

Por el momento, las universidades mantienen la movilización y consideran que la multa representa un avance en su reclamo, mientras el Ejecutivo evalúa nuevas presentaciones judiciales.