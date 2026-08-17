El regreso de la actividad académica tras el feriado del lunes 17 de agosto estará acompañado por nuevas medidas de fuerza en las universidades nacionales. Los docentes universitarios continuarán con el plan de lucha que mantienen abierto frente al Gobierno nacional, con reclamos vinculados con los salarios, el presupuesto y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La CONADU Histórica confirmó una nueva jornada de protesta para esta semana, con medidas previstas entre el martes 18 y el sábado 22 de agosto. La convocatoria forma parte de la continuidad del conflicto que atraviesa al sistema universitario y que ya incluyó diferentes paros y jornadas de movilización durante las últimas semanas.

Paro universitario: qué días habrá medidas

El nuevo esquema contempla una primera etapa entre el martes 18 y el sábado 22 de agosto. La medida fue impulsada por CONADU Histórica y contempla el cese de actividades docentes, además de distintas acciones para visibilizar el reclamo.

En la práctica, los estudiantes de universidades públicas cuyos docentes adhieran podrán encontrarse con clases suspendidas o modificadas durante los días alcanzados por la protesta. La adhesión no necesariamente será igual en todas las instituciones o facultades, por lo que el impacto dependerá de cada comunidad universitaria.

El conflicto se sostiene principalmente por la situación salarial de los docentes, el reclamo por mayores recursos para las universidades nacionales y el pedido para que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario. CONADU Histórica también viene reclamando una recomposición salarial y cuestionando el nivel de los fondos destinados al sistema universitario.

El paro de esta semana no aparece como una acción aislada. Los gremios universitarios ya anticiparon la continuidad del plan de lucha durante las próximas semanas de agosto, por lo que el conflicto podría extenderse durante buena parte del segundo cuatrimestre. La CONADU Histórica había definido un esquema de nuevas medidas para continuar con las protestas y promover acciones junto con otros sectores de la comunidad universitaria.

De esta manera, estudiantes y docentes volverán a las aulas en un escenario de conflicto que todavía no encuentra una solución. Mientras los gremios reclaman respuestas sobre salarios, presupuesto y financiamiento, las medidas de fuerza amenazan con seguir afectando el normal desarrollo de las clases durante las próximas semanas.

La protesta corresponde al sistema universitario y preuniversitario nacional. No se trata de un paro general de docentes de escuelas primarias y secundarias, por lo que las medidas no alcanzan automáticamente a esos niveles.

En las universidades, el impacto dependerá de la adhesión de los docentes y de las decisiones que adopte cada institución. Por eso, la suspensión de clases y actividades académicas puede variar entre universidades y facultades.