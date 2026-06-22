A un año de la llegada del autodespacho de combustibles a San Juan, la modalidad logró captar una porción significativa de las operaciones, aunque todavía convive con la atención tradicional. Según datos aportados por el presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles y Afines (Ceca), Miguel Caruso, alrededor del 20% de las transacciones de carga de nafta ya se realizan mediante este sistema.

"Realmente son como el 20% en promedio", explicó el dirigente empresario al referirse al uso de la modalidad en las estaciones que cuentan con islas de autodespacho. El porcentaje refleja una adopción importante para una herramienta que hace apenas un año comenzó a funcionar en la provincia.

La primera experiencia sanjuanina se puso en marcha en julio de 2025, cuando la estación YPF ACA ubicada en avenida Rawson y 9 de Julio incorporó el sistema. La iniciativa fue presentada en ese momento como una apuesta a la modernización del servicio y una adaptación a prácticas ya habituales en otros países.

Con el paso de los meses, otras tres estaciones sumaron sectores destinados al autodespacho. Sin embargo, la implementación fue parcial. En todos los casos se mantuvieron surtidores atendidos por playeros y se reservaron algunas islas específicas para quienes optan por realizar la carga por sus propios medios.

La modalidad está asociada principalmente al uso de aplicaciones móviles y billeteras virtuales. De hecho, uno de los incentivos para elegir esta alternativa es el descuento que ofrecen algunas promociones. "Después tiene un descuento", señaló Caruso al explicar una de las razones que impulsan su utilización.

Aunque el 20% de participación muestra una aceptación creciente, el sistema todavía está lejos de convertirse en la opción predominante. Desde el sector sostienen que muchos usuarios continúan prefiriendo la atención tradicional, especialmente quienes no están familiarizados con las herramientas digitales.

Cuando el Gobierno nacional habilitó el autodespacho de combustibles, uno de los principales interrogantes giró en torno al impacto que podría tener sobre los puestos de trabajo en las estaciones de servicio. Sin embargo, a un año de la experiencia sanjuanina, esos temores no se materializaron.

Desde el sector empresario ya habían advertido que la presencia de trabajadores seguiría siendo necesaria incluso en las estaciones que incorporaran la modalidad, debido a las consultas, el asesoramiento y la asistencia que demandan los clientes.

La experiencia acumulada durante estos primeros doce meses parece confirmar ese diagnóstico. El autodespacho ganó espacio y logró consolidar un núcleo de usuarios, especialmente entre los más jóvenes y habituados a los medios de pago digitales, pero todavía convive con un modelo tradicional que continúa concentrando la mayor parte de las cargas de combustible en la provincia.