Uno de los ladrones a Comastri tiene antecedentes de abuso a una familia

La investigación liderada por la UFI Delitos contra la Propiedad por el feroz asalto al deportista Carlos Comastri dio un paso fundamental con la detención de cinco personas. Entre los apresados por las autoridades se encuentra Daniel Alejandro Cortez, Omar Fermín López, Isaías Joel González, Axel Emanuel Cristofoletti Quintero y un menor de edad.

La fiscal coordinadora Claudia Salica brindó detalles sobre las medidas desplegadas en Rawson, Pocito y Rivadavia para desarticular a esta organización delictiva. Durante la presentación del caso, la funcionaria judicial confirmó que el adolescente aprehendido cuenta con un frondoso prontuario criminal y participó en un aberrante ataque previo contra una familia.

Aquel episodio violento ocurrió el 16 de mayo de 2026 en Concepción, cuando varios ladrones ingresaron a un domicilio, amarraron a los residentes y atacaron sexualmente a la dueña de casa y a su hija de 13 años. En esta ocasión, la banda actuó de manera coordinada para concretar la emboscada sobre la calle Meglioli contra el deportista.

Las cámaras de seguridad resultaron clave para rastrear el trayecto de una camioneta Renault Trafic blanca y un automóvil Peugeot 206 champagne empleados en la logística. Además, los agentes policiales incautaron herramientas de corte, precintos plásticos, pasamontañas y teléfonos móviles que serán sometidos a pericias informáticas durante la instrucción de la causa.

El expediente penal fue encuadrado de forma provisoria bajo el delito de robo agravado por el uso de arma de fuego y por ser cometido en poblado y en banda. En tanto, la víctima se recupera de manera favorable tras sufrir una fractura de cráneo propinada por los agresores para exigimale la entrega de un botín de $500.000.