Dos listas competirán el próximo 25 de noviembre por la representación de los abogados en el Jurado de Enjuiciamiento de San Juan. La elección definirá quiénes ocuparán los dos lugares titulares y las dos suplencias que corresponden al Foro de Abogados en el organismo durante el próximo período.

Una de las nóminas está encabezada por Pablo Ernesto Vila y Alejandra Marcela Fili, quienes se postulan como titulares. Como suplentes fueron propuestos Pablo Daniel Benegas y Patricia Alejandra Carrizo.

La lista está vinculada al oficialismo del Foro de Abogados, que conduce José Gabriel Salinas, y representa al sector que actualmente está al frente de la institución.

La segunda nómina lleva como candidatos titulares a Sergio Hernán Tapia y Viviana Andrea Quero. En tanto, María Emilia Farrán Ahun y Jorge Martín Vega fueron propuestos como suplentes.

Este espacio surgió de una alianza entre Abogacía Transformadora, vinculada al peronismo y encabezada por el expresidente del Foro Marcelo Álvarez, y el sector del abogado Marcelo Arancibia. El acuerdo permitió reunir a referentes de distintos espacios, aunque los principales lugares de la lista quedaron para Tapia y Quero.

La presentación de ambas nóminas se realizó ante el Directorio del Foro de Abogados, con el pedido de oficialización de las candidaturas.

El Jurado de Enjuiciamiento es el organismo encargado de intervenir en los procesos que pueden derivar en la destitución de magistrados y funcionarios judiciales comprendidos en ese régimen. Su integración incluye representantes de la Justicia, de la Cámara de Diputados y de los abogados de la matrícula provincial.