Octubre comenzó con una nueva tanda de aumentos que impactarán sobre los gastos habituales de los hogares argentinos. Desde este jueves 1, se actualizan distintos servicios públicos y privados, además de contratos de alquiler y tarifas de transporte.

Los incrementos responden a diferentes mecanismos: algunos están vinculados a la inflación, otros a fórmulas tarifarias y, en el caso de los alquileres, a las condiciones pactadas entre propietarios e inquilinos.

Alquileres: cuánto suben en octubre

Los contratos que todavía se actualizan mediante el Índice de Contratos de Locación (ICL) tendrán una suba que dependerá de la periodicidad acordada.

Para octubre, los incrementos son de 6,72% para ajustes trimestrales, 9,83% para los cuatrimestrales y 17,04% para los semestrales. En los contratos con actualización anual, el porcentaje llega al 31,67% según el ICL informado para este mes.

Los contratos nuevos, en cambio, pueden establecer libremente tanto la frecuencia como el mecanismo de actualización.

Prepagas: las cuotas también aumentan

Las empresas de medicina prepaga aplicarán subas durante octubre, aunque el porcentaje cambia según la compañía, el plan y, en algunos casos, la región.

Entre los valores informados aparecen aumentos de 1,9% a 2,1% para OSDE, 2% para Swiss Medical, entre 2,06% y 2,81% para Sancor Salud, 2,4% para Galeno y hasta 4,9% para algunos planes de Omint. En determinados casos también se actualizarán los copagos.

Agua, luz y gas

El servicio de agua de AySA tendrá un incremento del 2,17% durante octubre, de acuerdo con el mecanismo de actualización mensual aplicado a sus tarifas.

En electricidad y gas también rigen nuevos cuadros tarifarios desde este jueves. Para la electricidad, el esquema mantiene un consumo base bonificable de 200 kWh mensuales, además de una bonificación extraordinaria del 25%. En el gas natural continúa durante octubre una bonificación general del 50%, junto con otra extraordinaria del 24,25%.

Los porcentajes finales de las facturas pueden variar según el nivel de consumo, la categoría del usuario y los subsidios correspondientes.

Transporte y peajes

Los aumentos también alcanzan al transporte en el Área Metropolitana de Buenos Aires. El boleto mínimo de colectivo en la Ciudad de Buenos Aires sube 3,7%, de $887,99 a $920,48.

Los peajes de las autopistas porteñas también aumentan 3,7%. Para los automóviles en hora pico, el paso por las autopistas Perito Moreno y 25 de Mayo llega a $6.785,16, mientras que en la Illia asciende a $2.820,85.

De esta manera, el inicio de octubre suma nuevas actualizaciones en varios de los gastos que forman parte del presupuesto mensual de las familias, con diferencias importantes según el servicio, el contrato y la situación particular de cada usuario.