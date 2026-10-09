El Ministerio de Minería de San Juan dio inicio a una nueva edición de las prácticas profesionalizantes con la incorporación de 17 estudiantes de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ). Los alumnos fueron distribuidos en distintas dependencias de la cartera minera.

El ministro Juan Pablo Perea recibió a los estudiantes y destacó la importancia de sumar jóvenes a la gestión pública del sector. "Me pone muy contento ver esta mesa llena de jóvenes. Generalmente eso no ocurre, y la presencia de tantos estudiantes le da otra dinámica al Ministerio", expresó. Y agregó: "La minería es una actividad con mucha proyección y necesitamos que los jóvenes se involucren, se formen y conozcan cómo funciona el sector desde adentro".

Las prácticas se distribuyeron en tres secretarías. La Secretaría de Desarrollo Minero Sustentable recibió estudiantes de Contador Público, Abogacía, Licenciatura en Sistemas de Información, Ingeniería Industrial y Licenciatura en Administración. En la Secretaría Técnica realizarán sus prácticas alumnos de Licenciatura en Administración, Abogacía y Licenciatura en Ciencias Geológicas. Por su parte, la Secretaría de Gestión Ambiental y Control Minero incorporó estudiantes de Profesorado de Química, Ingeniería en Minas, Licenciatura en Ciencias Geológicas y Licenciatura en Geografía.

Las prácticas profesionalizantes buscan generar espacios de aprendizaje y experiencia laboral para estudiantes avanzados, promoviendo el vínculo entre la formación universitaria y las distintas áreas que forman parte de la gestión minera provincial.