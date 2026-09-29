Falta muy poco para que finalice el periodo de preinscripción para la carrera de Medicina en la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ). La Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud confirmó que ya son 2.400 los estudiantes anotados.

La cifra refleja un elevado nivel de demanda para acceder a la cohorte inicial de la nueva oferta académica, la cual contará únicamente con un cupo de 50 ingresantes para el ciclo lectivo 2027.

El plazo para completar el trámite fue modificado la semana pasada por las autoridades universitarias, extendiendo el límite original del viernes hasta este martes 29 de septiembre.

La prórroga se resolvió a raíz de los paros universitarios que afectaron el normal funcionamiento administrativo, buscando garantizar que todos los interesados pudieran concretar su postulación.

El proceso de selección comenzará en octubre a través de un cursillo de ingreso de modalidad mixta con una duración de ocho semanas. Las primeras cuatro semanas se dictarán de manera virtual, mientras que el mes restante requerirá asistencia presencial obligatoria para mantener las aspiraciones de ingreso.

Para definir a los 50 estudiantes que accederán a la carrera, el trayecto de formación incluirá tres instancias de evaluación de carácter eliminatorio. Las dos primeras pruebas examinarán los contenidos académicos dictados durante el cursillo, mientras que la tercera etapa consistirá en una entrevista no cognitiva orientada a evaluar aspectos de la personalidad y la capacidad de respuesta de los postulantes ante situaciones reales del ejercicio médico.