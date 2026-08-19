La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) realizó este miércoles una conferencia de prensa y una acción de visibilización para reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, a 300 días de su incumplimiento. La actividad se desarrolló en el tercer piso del edificio central de la UNSJ y reunió a representantes de los distintos sectores de la comunidad universitaria. El reclamo apuntó principalmente a la falta de actualización salarial, el financiamiento de las universidades y la situación de las becas estudiantiles.

Tadeo Berenguer junto a Jaime Barcelona de Adicus. FOTO: SERGIO LEIVA / DIARIO HUARPE.

El rector de la UNSJ, Tadeo Berenguer, explicó en conferencia de prensa que el acuerdo alcanzado en materia salarial contemplaba un incremento del 21,33% correspondiente a junio y otro 3% desde octubre, pero sostuvo que el sistema universitario continúa con un desfasaje del más del 50%. “Si a eso le quitamos el 21, están debiendo al sistema universitario en salarios alrededor del 30%”, señaló Berenguer.

El rector también remarcó que el problema excede los salarios y alcanza al sistema científico y tecnológico. Según explicó, más del 70% de la investigación y la ciencia del país se desarrolla dentro del sistema universitario.

Reclaman una nueva convocatoria paritaria

Desde Adicus, su secretario general, Jaime Barcelona, sostuvo que el desfasaje salarial se acerca actualmente al 40% si se incorporan los efectos de la inflación de junio, julio y agosto.

El dirigente señaló que, tras una resolución de la Corte Suprema, el Gobierno debía avanzar con la convocatoria paritaria y la recomposición salarial correspondiente. “Tiene que ser antes, tiene que ser ya para poder avanzar con una solución definitiva del conflicto”, afirmó.

Barceló también reclamó el envío de fondos para funcionamiento y becas. En ese sentido, cuestionó que el Gobierno nacional todavía no haya concretado los recursos comprometidos para las universidades.

La situación de los estudiantes

El secretario general de Apunsj, Daniel Durán, puso el foco en los estudiantes y en el deterioro de las becas universitarias.

Según explicó, las becas Progresar permanecen congeladas en $35.000, mientras que el número total de becas estudiantiles habría pasado de 1,8 millones a unas 600.000.

Durán destacó además el impacto que tiene la falta de fondos de funcionamiento sobre las universidades, ya que esos recursos permiten sostener becas, ayudas económicas y servicios como el comedor universitario.

Advierten por nuevas medidas de fuerza

Por su parte, Gonzalo Leyes, presidente de la Federación Universitaria, sostuvo que el reclamo se centra en que el Gobierno cumpla con una ley aprobada por el Congreso y con las resoluciones judiciales vinculadas al financiamiento universitario.

Leyes recordó que el acuerdo paritario contemplaba un aumento del 21,33% en junio y del 3% en octubre, pero sostuvo que la recomposición quedó desactualizada frente a la inflación.

Además, señaló que el Gobierno había acordado un incremento del 20% en los gastos de funcionamiento, fondos que, según indicó, todavía no fueron enviados a las universidades.

Ante este escenario, el sector no docente advirtió que podría profundizar las medidas de fuerza. Si no existe una convocatoria a paritaria, la próxima semana está previsto un paro de 48 horas, mientras que posteriormente podrían definirse nuevas acciones.

Desde la UNSJ anticiparon además que la situación será analizada en el próximo plenario del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), donde las universidades definirán los pasos a seguir.