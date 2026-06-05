UNSJ impulsa el desarrollo sostenible en el Segundo Congreso Provincial de Ingeniería

La segunda edición del Congreso Provincial de Ingeniería cierra este viernes con una amplia participación de estudiantes, profesionales e instituciones vinculadas al sector. En diálogo con DIARIO HUARPE, el presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ingeniería, Elías Tello, destacó los objetivos y el crecimiento que ha tenido la propuesta desde su primera edición, con foco en el desarrollo sostenible.

La iniciativa es impulsada por el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ingeniería y busca consolidarse como un espacio de intercambio, formación y vinculación con la comunidad. "El Congreso Provincial de Ingeniería es organizado por estudiantes del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ingeniería. Es una actividad que surge del espacio Ideas y en esta oportunidad es la segunda edición. Cuenta con tres pilares fundamentales, vinculación estratégica comunitaria, Ingeniería para el Desarrollo Sostenible de San Juan y la formación de jóvenes profesionales."

Tello también remarcó el acompañamiento institucional que permitió concretar la actividad y ampliar su alcance dentro y fuera del ámbito universitario. "Tuvimos la gran ayuda del director del Instituto de Energía Eléctrica, Marcelo Molina, que nos abrió sus puertas para que este Congreso saliera de la mejor manera posible. Además de los distintos departamentos de la Facultad que también dieron su apoyo. Buscamos no tan solo quedarnos dentro de la Universidad, sino que también salimos del territorio y estamos visitando distintas partes de la provincia, tanto del sector público como privado."

El dirigente estudiantil explicó que uno de los principales desafíos es fortalecer los vínculos entre la academia, las instituciones y los distintos sectores productivos de San Juan, promoviendo espacios donde los futuros profesionales puedan adquirir herramientas y generar contactos para su desarrollo.

Además, señaló que la programación continúa creciendo y sumando nuevas propuestas para los asistentes. "Hoy continúan las conferencias y sumamos charlas en simultáneo. Esto también nos da la oportunidad de ramificar el Congreso con futuras actividades."

La segunda edición del Congreso Provincial de Ingeniería se posiciona así como una de las iniciativas académicas impulsadas por estudiantes con mayor proyección dentro de la provincia, promoviendo la formación profesional, la innovación y la participación activa en los desafíos que enfrenta San Juan en materia de desarrollo sostenible.