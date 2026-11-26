La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), a través de la Secretaría de Bienestar Universitario (SECBIEN), habilitó las preinscripciones virtuales para la Escuela de Verano y la Escuela de Deporte Aventura correspondientes a la temporada 2026-2027, que tendrán como sede principal las instalaciones del Complejo Deportivo “El Palomar”.

El cronograma establece una etapa exclusiva vía web para socios y socias hasta el 30 de noviembre, mientras que el turno para los no socios/as comenzará el 1 de diciembre, sujeto a la disponibilidad de vacantes remanentes.

Desde la administración del complejo advirtieron que completar el formulario en internet no garantiza ni confirma automáticamente la vacante, sino que el trámite exige una instancia presencial de control médico y documental, seguida del pago del arancel dentro de un plazo estricto de 72 horas hábiles.

Paso a paso

El trámite inicial debe gestionarse ingresando al portal institucional www.verano.bienestar.unsj.edu.ar, cumpliendo cuatro instancias obligatorias.

Para ello hay que acceder al sitio web e iniciar la preinscripción validando el DNI de un socio/a habilitado del grupo familiar, o bien seleccionando la opción correspondiente en caso de no ser socio.

Luego, completar una ficha digital por cada menor interesado/a, registrando sus datos personales (nombres, apellidos y número de documento).

Leer y aceptar de forma obligatoria las cláusulas vinculadas al tratamiento de datos personales y el Reglamento Interno de la institución para poder enviar la solicitud.

Al finalizar el envío virtual, el sistema emitirá un código de seguimiento con formato EV; es requisito obligatorio conservar ese código e imprimir la ficha completa en PDF junto con la constancia generada.

Una vez completado el paso virtual, el adulto responsable deberá gestionar la validación médica y presentar la documentación física para asegurar el cupo:

Control médico y documentación, hacer completar y validar la ficha médica obligatoria por el/la médico/a del menor y adjuntarla firmada junto con el control médico correspondiente y las fotocopias requeridas.

Presentación presencial: entregar toda la carpeta en forma física en la Oficina de Deporte Federado, ubicada dentro del Complejo Deportivo “El Palomar”, que atiende de lunes a viernes de 9 a 13 y de 16 a 20 horas.

Confirmación y plazo de 72 horas, la inscripción quedará definitivamente confirmada recién cuando el personal administrativo verifique y apruebe los papeles y registre el pago, siempre según disponibilidad de cupos. Una vez entregado el cupón de pago tras la revisión documental, el titular contará con un plazo estricto de 72 horas hábiles para abonar.

Para resolver dudas o realizar consultas adicionales sobre el procedimiento de inscripción, la Oficina de Deporte Federado habilitó una línea directa de atención por WhatsApp al 2646629521.