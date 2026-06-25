La adrenalina del UPD Unidos por el desafío de GRUPO HUARPE estuvo presente cuando dos cursos sanjuaninos se enfrentaron en un desafío que tuvo todos los ingredientes de una gran competencia: buena onda, nervios, un baile con ritmo brasileño para aflojar tensiones, respuestas ajustadas y una definición que se mantuvo abierta hasta los últimos segundos.

Desde la primera ronda quedó claro que el duelo sería parejo. El equipo azul, representante del Colegio Santísimo Sacramento de Rivadavia, comenzó con una pregunta de Ciencia, pero no logró encontrar la respuesta correcta. Del otro lado, el equipo naranja, de la Escuela Secundaria Presidente Doctor Arturo Humberto Illia de Chimbas, tampoco pudo capitalizar la oportunidad al fallar una consigna de Historia.

Escuela Arturo Illia 5to 1ra y Colegio Sacramento 5to B. FOTO HUARPE.

La igualdad se mantuvo durante gran parte del juego. En la segunda ronda ambos equipos sumaron con aciertos en Lengua y Geografía, mientras que en la tercera volvieron las imprecisiones y las preguntas de Deporte y Matemática dejaron el marcador empatado 1 a 1.

Historias que los identifican como curso

El equipo naranja representó a 5° 1ª de la Escuela Arturo Illia, acompañado por la profesora Cecilia Daniela Muñoz y las alumnas Aitana Ormeño y Mara Díaz. Se describen como un grupo alegre y muy unido. Entre las anécdotas que recuerdan con más cariño aparece una jornada en la que las bromas, los papeles volando por el aula y las risas terminaron convirtiéndose en un recuerdo inolvidable. También mencionaron un momento emotivo que marcó al curso: la partida de su compañera Luchi. Pensando en el egreso, coinciden en que lo más difícil será despedirse de la convivencia cotidiana que comparten desde hace años.

Por su parte, el equipo azul estuvo integrado por estudiantes de 5° B del Colegio Santísimo Sacramento, junto a la profesora Marisel Landa y los alumnos Daniel Centurión y Ludmila Torres. Se definen como un curso divertido, compañero y resiliente. Recordaron que el año pasado atravesaron una situación particular cuando varios compañeros debieron repetir el ciclo lectivo. Lejos de dividirlos, esa experiencia fortaleció los vínculos y consolidó un grupo que hoy se muestra más unido que nunca.

La definición comenzó a tomar forma en la cuarta ronda. Sacramento acertó una pregunta de Matemática y decidió reservar su comodín para más adelante, mientras que el Illia no logró responder correctamente una consigna de Ciencia. En la quinta ronda, los estudiantes de Rivadavia volvieron a sumar con Geografía, pero los chimberos reaccionaron rápidamente: apostaron su comodín en Lengua y respondieron correctamente para mantenerse a tiro en el marcador.

La sexta ronda volvió a emparejar todo. Sacramento falló Historia e Illia acertó Arte, dejando el resultado 3 a 3 y aumentando la expectativa de cara al cierre.

El momento decisivo llegó en la séptima ronda. El equipo azul no pudo responder una pregunta de Ciencia y el naranja aprovechó la oportunidad con un acierto en Matemática que le permitió ponerse al frente por primera vez en toda la competencia.

Todavía quedaba una última carta por jugar. Con el reloj corriendo y la necesidad de revertir la historia, el Colegio Santísimo Sacramento utilizó su comodín en una pregunta de Historia. Era la oportunidad de cambiar el destino del encuentro, pero la respuesta no fue la correcta.

Así, tras un duelo equilibrado de principio a fin, la Escuela Secundaria Presidente Doctor Arturo Humberto Illia se quedó con la victoria por 4 a 3, avanzó a la siguiente instancia de UPD Unidos por el Desafío y dio un nuevo paso en su sueño de llegar a Bariloche.

Dónde verlo

UPD se emite de lunes a viernes de 18:30 a 19:30 horas, por HUARPE TV (19.2 TDA) y plataformas digitales, con conducción de Mari Leiva y Lito García.