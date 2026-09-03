La competencia volvió a poner a prueba a dos cursos sanjuaninos en una nueva edición de UPD Unidos por el Desafío, el programa de GRUPO HUARPE que reúne a estudiantes de distintos puntos de la provincia para medir sus conocimientos, rapidez y capacidad de resolver bajo presión. Esta vez fue el turno de la Escuela Secundaria Hipólito Vieytes, de Caucete, y la Escuela Secundaria Presidente Doctor Arturo Umberto Illia, de Chimbas.

Por el equipo azul llegaron Pia Nicole Moreta y Sofía Falcone, representantes de 5° 1ª de la Vieytes. Del otro lado, con el equipo naranja, estuvieron Aitana Ormeño y Mara Díaz, de 5° 1ª de la Illia.

Las chicas de Caucete no llegaron solas. Como ya había ocurrido en una participación anterior, volvieron a llevar consigo una particular aliada: la estampita de la Virgen de Desatanudos, a la que le atribuyeron buena suerte. Con la estampita en mano, también hubo tiempo para mandar saludos a sus compañeros y dejarles un pequeño reclamo: que miraran el programa y acompañaran al curso desde casa.

Nervios antes de la lluvia de preguntas

En el equipo naranja había un juego que generaba especial preocupación: la llamada “lluvia de preguntas”. Antes de comenzar, Aitana y Mara ya habían acordado quién asumiría el desafío. Los nervios estaban presentes y también las anécdotas familiares: ambas hablaron de sus mamás y de los festejos que tuvieron después de avanzar de instancia. Incluso contaron que, en su propio curso, algunos compañeros no les tenían demasiada fe.

Aitana Ormeño y Mara Díaz representaron al equipo naranja de la Escuela Illia en UPD. FOTO HUARPE.

La primera ronda arrancó con el abrazo del equipo azul y la estampita en mano. La Vieytes comenzó con Lengua, pero no pudo sumar. Luego llegaron Arte y Ciencia, ambas con respuestas correctas. La Illia, en tanto, acertó Historia y Matemática, aunque no pudo resolver Geografía. Así, el primer bloque terminó con un empate 2 a 2.

En el segundo bloque apareció el verdadero movimiento del marcador. La Vieytes consiguió dos puntos en Verdadero o Falso con Historia, mientras que la Illia respondió Arte y sumó tres. Después, el equipo azul agregó dos puntos en el juego de unir conceptos con Deportes y el naranja hizo lo propio con Ciencia.

Con esas respuestas, la Illia tomó una pequeña ventaja: 7 a 6.

La definición comenzó a tomar forma en el tercer bloque. En Tutti Frutti, la Vieytes recibió la letra R y consiguió seis puntos. La Illia, con la V, logró siete. La diferencia era mínima y todavía quedaba uno de los momentos que más nervios había generado antes de comenzar.

Llegó la lluvia de preguntas. La Vieytes consiguió sumar dos puntos, mientras que la Illia agregó tres. La diferencia, finalmente, alcanzó para inclinar la balanza.

El marcador final fue 17 a 14 para la Escuela Secundaria Presidente Doctor Arturo Umberto Illia, de Chimbas. Así, Aitana Ormeño y Mara Díaz se quedaron con la victoria y aseguraron su pase a la tercera instancia de UPD, donde continuarán en carrera por el gran objetivo de la competencia.

Dónde verlo

UPD se emite de lunes a viernes de 18:30 a 19:30 horas, por HUARPE TV (19.2 TDA) y plataformas digitales, con conducción de Mari Leiva y Lito García.