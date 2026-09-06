La resolución que reconoce a UPD Unidos por el Desafío, de GRUPO HUARPE, como programa de interés social, educativo y cultural ya fue entregada oficialmente. El reconocimiento de la Cámara de Diputados de San Juan destaca una propuesta que, durante 2026, llevó preguntas, juegos y trabajo en equipo a estudiantes de quinto año de escuelas secundarias de toda la provincia.



La declaración había sido aprobada por unanimidad el pasado 30 de abril, por iniciativa de la diputada María Rita “Maru” Lascano, del bloque Producción y Trabajo. El proyecto fue impulsado sobre tablas y puso en valor una iniciativa que combina contenidos curriculares, entretenimiento y participación estudiantil.



La entrega oficial de la resolución representa un nuevo capítulo para un programa que nació con una consigna clara: que los jóvenes puedan aprender, divertirse y compartir un objetivo común. Porque en UPD no alcanza con que dos estudiantes se sienten frente a las cámaras; detrás de cada respuesta hay un curso que acompaña, alienta y también se juega sus propias cartas.

Educación, entretenimiento y un premio mayor

UPD propone una competencia basada en contenidos de matemáticas, lengua, geografía, arte, ciencias e historia, adaptados a una dinámica de preguntas y juegos. La propuesta cuenta con el aval del Ministerio de Educación y ofrece la posibilidad de ganar el viaje de egresados a Bariloche, con Travel Rock y camperas o buzos para todo el curso con la empresa Follow Me.





Durante la sesión en la que se aprobó la resolución, Lascano destacó que el ciclo invita a los estudiantes a participar, sumarse y animarse a buscar el premio mayor. También señaló que se trata de una propuesta innovadora, capaz de acercar contenidos curriculares a los jóvenes desde un formato dinámico.



El programa, además, busca que la experiencia no quede limitada al momento de grabación. El trabajo en equipo, la participación del curso y las estrategias en redes sociales forman parte de una dinámica en la que cada integrante puede aportar desde sus propias habilidades.

Un desafío que se juega en equipo

Conducido por Lito García y Mari Leiva, UPD se desarrolla a través de etapas de eliminación progresiva. Aunque dos titulares representan a cada curso frente a las cámaras, el acompañamiento del resto de los estudiantes resulta clave para avanzar.



El rol docente también ocupa un lugar central. Los profesores inscriben a los alumnos y acompañan el proceso durante las distintas instancias. El aval ministerial contempla, además, el reconocimiento del trabajo de los educadores mediante puntaje docente y certificado oficial por su labor.

En su primer año, el programa reunió a más de 100 cursos, más de 3.000 estudiantes y representantes de 16 departamentos de San Juan. Actualmente, UPD transita sus etapas finales, con una segunda instancia de ganadores y el inicio del repechaje por participación en redes sociales.





La resolución entregada oficialmente suma así un reconocimiento institucional a una propuesta que continúa llevando la competencia y el aprendizaje a las pantallas de HUARPE TV, Kick y YouTube. Y mientras los cursos siguen buscando su lugar en la definición, UPD ya tiene otro motivo para celebrar: el desafío también dejó su marca en la Cámara de Diputados.

Dónde verlo

UPD se emite de lunes a viernes de 18:30 a 19:30 horas, por HUARPE TV (19.2 TDA) y plataformas digitales, con conducción de Mari Leiva y Lito García.