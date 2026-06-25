La Selección de Uruguay, conducida por Marcelo Bielsa, afrontará este sábado desde las 21 (hora de Argentina) un cierre de grupo cargado de combinaciones posibles en el Mundial 2026. El equipo celeste se medirá ante España en Guadalajara, mientras que en paralelo Cabo Verde enfrentará a Arabia Saudita en Houston.

El panorama se volvió complejo tras los empates iniciales: 1-1 ante Arabia Saudita en el debut y 2-2 frente a Cabo Verde en la segunda jornada. Ese escenario dejó a Uruguay obligado a sumar frente al conjunto europeo para evitar depender de otros resultados.

Con seis puntos en juego aún en el Grupo H, Uruguay puede clasificar a los 16avos de final incluso perdiendo, aunque las combinaciones son reducidas. La victoria ante España asegura la clasificación directa sin depender de otros resultados.

Si Uruguay gana y Cabo Verde no supera a Arabia Saudita, la Celeste terminará como líder del grupo. En ese caso, avanzará a 16avos de final y enfrentará al segundo del Grupo J.

En caso de que tanto Uruguay como Cabo Verde ganen sus partidos, la definición se trasladará a los criterios de desempate establecidos por FIFA: diferencia de gol, goles a favor y fair play. Actualmente, ambos equipos están igualados en diferencia de gol, aunque Uruguay mantiene una leve ventaja en goles convertidos y en el apartado disciplinario.

Si Uruguay empata con España, el escenario dependerá del resultado paralelo. Una igualdad entre Cabo Verde y Arabia Saudita lo dejaría en disputa por el segundo o tercer puesto. Si hay ganador en ese encuentro, la Celeste podría caer al tercer lugar y depender del ranking de mejores terceros para avanzar.

Una derrota ante España complica el panorama, ya que obligaría a Uruguay a esperar resultados de otros grupos para intentar ingresar entre los ocho mejores terceros.

El sistema de clasificación establece que los terceros se ordenan por puntos, diferencia de gol, goles a favor y conducta deportiva, antes de recurrir al ranking FIFA como último criterio.

La calculadora de Uruguay