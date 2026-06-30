El 12 de junio quedó inaugurada la primera sucursal de La Anónima en San Juan. Apenas 10 días después, la Unidad Fiscal de Delitos Informáticos comenzó a recibir las primeras denuncias por una nueva modalidad de estafa que utiliza el nombre de la cadena de supermercados para captar víctimas, en su mayoría jubilados. La empresa no tiene ninguna vinculación con las maniobras, que son ejecutadas por organizaciones criminales dedicadas al ciberdelito.

Hasta el momento se registraron tres denuncias, todas radicadas durante el último fin de semana, con perjuicios económicos que rondan entre los $5 y $6 millones por cada caso. Según pudo saber este medio de altas fuentes judiciales, los investigadores siguen la pista de una banda que operaría desde la provincia de Córdoba.

El ayudante fiscal Guillermo Pereyra explicó que la modalidad responde al mismo esquema que ya se detectó anteriormente con otras marcas y organismos, aunque los delincuentes van cambiando el nombre utilizado para generar confianza entre las víctimas. En esta oportunidad, aprovecharon la reciente apertura de La Anónima en San Juan para montar una campaña fraudulenta dirigida principalmente a jubilados.

La maniobra comienza con supuestas promociones exclusivas, importantes descuentos o reintegros del 50% y hasta el 60%. Las ofertas falsas circulan a través de redes sociales, publicaciones en internet o mensajes y llamadas por WhatsApp, con el objetivo de captar potenciales víctimas.

Una vez establecido el contacto, comienza el trabajo de ingeniería social. Los delincuentes convencen a los damnificados de compartir la pantalla de sus teléfonos celulares. Esa acción les permite observar en tiempo real las claves de acceso y los usuarios del home banking.

Con esa información ingresan a las cuentas bancarias, solicitan préstamos personales y transfieren el dinero. En algunos casos incluso logran copiar datos biométricos para abrir nuevas cuentas bancarias y mover los fondos hacia otros destinatarios, dificultando el rastreo del dinero.

Pereyra indicó que las denuncias recibidas corresponden mayoritariamente a jubilados que cobran sus haberes en el Banco Nación y reiteró que nunca deben compartir la pantalla del celular ni brindar claves, usuarios o datos bancarios durante llamadas recibidas por WhatsApp.

La investigación avanza con medidas de bloqueo de operaciones, análisis de registros telefónicos, geolocalización de direcciones IP y la reconstrucción de la trazabilidad del dinero. De acuerdo con altas fuentes judiciales consultadas por este medio, las primeras medidas investigativas ubican el origen de la organización delictiva en la provincia de Córdoba, aunque las tareas continúan para identificar a todos los integrantes de la banda.

Desde la Fiscalía insistieron en que La Anónima no guarda ningún tipo de relación con estas maniobras y recomendaron desconfiar de promociones extraordinarias difundidas por redes sociales o mensajería instantánea, especialmente cuando implican compartir la pantalla del teléfono, ingresar al home banking o facilitar información personal y financiera.

Si bien la modalidad cambia de nombre con frecuencia, los investigadores advirtieron que el mecanismo es prácticamente el mismo que en estafas anteriores: utilizar marcas reconocidas para generar confianza y engañar principalmente a personas mayores, uno de los sectores más vulnerables frente a este tipo de delitos informáticos.