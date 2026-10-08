El secretario de Finanzas de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Antonio Ruiz, advirtió que la medida de fuerza que mantiene paralizado el servicio de colectivos en San Juan continuará si en la audiencia con las empresas no aparece una solución concreta para las diferencias salariales reclamadas por los trabajadores.

En diálogo con Radio Amanecer, Ruiz habló antes de la audiencia convocada para este jueves a las 11:30, en el marco de la conciliación obligatoria dictada por la Subsecretaría de Trabajo, y dejó en claro cuál es la condición del gremio para avanzar hacia la normalización del servicio: el cumplimiento de los acuerdos salariales. “Cumplir con lo firmado”, respondió Ruiz cuando fue consultado sobre qué debería ofrecer la Asociación Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP) para destrabar el conflicto.

Según explicó, los trabajadores debían haber cobrado en septiembre un incremento del 10,5%, que representa un promedio de $200.000 por trabajador, aunque el monto varía de acuerdo con la antigüedad.

Pero el reclamo no se limita a ese incremento. Ruiz sostuvo que también existen diferencias salariales correspondientes a meses anteriores y que, por ese motivo, la discusión que se lleve adelante este jueves debe contemplar el conjunto de las deudas reclamadas por los trabajadores. “Si nos vamos a sentar en una mesa para solucionar este problema, solucionemos todo de fondo”, afirmó.

La advertencia de la UTA

Ruiz planteó que el gremio no está dispuesto a aceptar nuevamente un esquema de pagos en cuotas como salida al conflicto. Según explicó, los trabajadores vienen atravesando situaciones similares desde hace aproximadamente un año. “Se tiene que respetar. No tenemos que volver a sentarnos para ahora decir que nos van a pagar en cuota. Hoy día tiene que aparecer la solución definitiva”, sostuvo.

El dirigente agregó que el problema podría repetirse incluso después de resolver el reclamo de septiembre si no se incorporan las demás diferencias salariales. Mencionó que próximamente debería abonarse otra suma cercana a $60.000 y que también permanecen pendientes diferencias correspondientes a julio y agosto.

Por eso, la posición expresada por el dirigente es que la continuidad o el levantamiento de la medida dependerá de que la negociación permita resolver el reclamo salarial de manera integral.

Un conflicto que, según la UTA, lleva un año

Ruiz sostuvo que el conflicto actual es consecuencia de una situación que el gremio viene denunciando desde hace aproximadamente un año. Aseguró que los acuerdos salariales alcanzados durante ese período fueron abonados, en parte, mediante sumas no remunerativas y que los trabajadores plantearon formalmente que no estaban dispuestos a continuar bajo ese esquema.

“Nosotros hace un año todos los acuerdos salariales que han habido, lo hemos cobrado en sumas no remunerativas”, afirmó.

También señaló que la UTA presentó hace aproximadamente un mes una nota ante Tránsito y Transporte y ante la cámara empresaria para advertir que los trabajadores no podían continuar llegando a la fecha de cobro sin percibir lo establecido en los acuerdos.

Para Ruiz, el argumento empresario relacionado con la necesidad de realizar un análisis de costos tampoco debería utilizarse para postergar el pago de aumentos ya acordados.

“El análisis de costos debería ser de octubre para adelante”, sostuvo, al considerar que las empresas deberían prever con anticipación el impacto de los acuerdos salariales.

“No queremos afectar a nadie”

El dirigente reconoció el impacto que el paro tiene sobre los usuarios y aseguró que la UTA no busca perjudicarlos. Sin embargo, defendió la medida como una respuesta ante lo que considera un incumplimiento de los acuerdos salariales.

“Nosotros no queremos afectar a nadie”, afirmó Ruiz, y pidió disculpas por las consecuencias que la interrupción del servicio genera entre quienes utilizan diariamente los colectivos.

Al mismo tiempo, remarcó que los trabajadores también deben afrontar sus gastos cotidianos y que esperan recibir el salario acordado. “Nosotros trabajamos, cumplimos, hay un acuerdo firmado y se debe cumplir”, manifestó.

La audiencia de este jueves será, de esta manera, una instancia clave para determinar si existe un acuerdo que permita destrabar el conflicto. Mientras tanto, la medida de fuerza continúa y la UTA sostiene que para levantarla debe aparecer una respuesta concreta al reclamo salarial.