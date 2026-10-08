Luego de dos días de paro de colectivos en San Juan, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y la Asociación Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP) alcanzaron un acuerdo que permitió levantar la medida de fuerza y restablecer el servicio. Antonio Ruiz, secretario de Finanzas del gremio, explicó que los trabajadores recibirán este viernes 9 de octubre un pago promedio de $300.000, correspondiente a diferencias salariales de septiembre, aunque aclaró que todavía quedan montos pendientes de negociación.

En declaraciones a la prensa, tras finalizar la reunión, Ruiz explicó que el conflicto se originó por el incumplimiento de la escala salarial acordada para septiembre. "El conflicto nace porque no se había cumplido la escala salarial correspondiente al mes de septiembre que estaba firmada", señaló.

En ese sentido, confirmó que durante la audiencia realizada este jueves 8 de octubre en la Subsecretaría de Trabajo se llegó a un entendimiento para abonar las diferencias correspondientes a ese período. "Ahora se llega a un acuerdo para completar esa diferencia que era del mes de septiembre, que la van a abonar mañana a todos los trabajadores y seguimos en conciliación obligatoria por el resto de la diferencia", detalló.

El dirigente sindical precisó que los choferes percibirán, en promedio, unos $300.000 este viernes. Además, indicó que el próximo 15 de octubre está previsto el pago de otros $60.000, mientras que las diferencias salariales restantes continuarán siendo discutidas entre las partes.

Qué diferencias salariales quedan pendientes

Ruiz explicó que todavía existen montos adeudados correspondientes a meses anteriores. Entre ellos mencionó diferencias de julio, que rondarían los $200.000, y de agosto, cuyo pago continúa pendiente de definición.

Según manifestó el representante gremial, UTA planteó por escrito la posibilidad de que las diferencias pendientes de agosto sean abonadas junto con el sueldo de octubre, mientras continúan las negociaciones en el marco de la conciliación obligatoria.

Respecto de la escala salarial vigente, Ruiz señaló que el básico de los choferes se ubica en $1.707.000, al que deben sumarse los viáticos correspondientes. De esta manera, la remuneración total puede acercarse a los $2.000.000, dependiendo de los conceptos adicionales.

Se levantó el paro y vuelve el servicio de colectivos

Tras alcanzar el acuerdo, el gremio confirmó el levantamiento de las medidas de fuerza y la restitución del servicio de transporte público en San Juan, que había permanecido interrumpido durante el miércoles 7 y el jueves 8 de octubre.

Ruiz también destacó la intervención de la Subsecretaría de Trabajo en las negociaciones y agradeció el desarrollo de la audiencia que permitió acercar posiciones entre trabajadores y empresarios.

Finalmente, el secretario de Finanzas remarcó que, si bien el acuerdo permitió destrabar el conflicto y recuperar la circulación de los colectivos, las partes continuarán negociando las diferencias salariales pendientes durante la conciliación obligatoria.