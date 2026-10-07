La Subsecretaría de Trabajo de San Juan dictó la conciliación obligatoria en el conflicto entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las empresas de transporte por el reclamo salarial de los choferes. La medida fue oficializada mediante la Resolución N° 198-ST-2026, rubricada por el Director de Relaciones Laborales a cargo del organismo, Dr. Marcelo Cerdera.

La notificación fue informada a DIARIO HUARPE por Antonio Ruiz, tesorero de la UTA, luego del paro de colectivos que afectó durante la mañana de este miércoles a distintas líneas urbanas e interurbanas de la provincia.

La conciliación obligatoria abre ahora una nueva instancia de negociación entre el gremio y las empresas, con el objetivo de destrabar el conflicto y garantizar la continuidad del servicio de transporte público.

Habrá una audiencia este jueves

En el marco de la conciliación, las partes fueron citadas a una audiencia para este jueves a las 11:15, en la sede de la Subsecretaría de Trabajo ubicada en calle Santa Fe casi calle Entre Ríos, en Capital.

Allí se buscará avanzar en una solución al reclamo de los trabajadores, que está relacionado con el pago del incremento salarial acordado para el sector.

La intervención de Trabajo se produjo después de la retención del servicio que comenzó durante la madrugada y dejó a numerosos usuarios sin colectivos, obligándolos a buscar otras alternativas para trasladarse.

La UTA analiza cómo continuará el reclamo

Pese al dictado de la conciliación obligatoria, desde la UTA analizan cómo continuar con las medidas de fuerza vinculadas al reclamo salarial.

La conciliación busca justamente frenar nuevas interrupciones del servicio y generar un espacio formal de negociación entre los trabajadores y las empresas de transporte.

El conflicto se inició por el reclamo de la UTA para que se concrete el pago del incremento salarial acordado para los choferes. Durante la jornada, la medida tuvo impacto en el transporte urbano e interurbano de San Juan.