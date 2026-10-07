La Unión Tranviarios Automotor (UTA) ratificó que el paro de colectivos continuará este jueves 8 de octubre en San Juan, por lo que nuevamente no habrá servicio de transporte público durante la mañana. Antonio Ruiz, tesorero del gremio, confirmó a DIARIO HUARPE que la medida de fuerza seguirá vigente mientras analizan la conciliación obligatoria dictada por la Subsecretaría de Trabajo.

Todas las miradas están ahora puestas en la audiencia prevista para este jueves a las 11.30, en la que participarán representantes de UTA, de las empresas y autoridades laborales. Ruiz contó además que habló con Ricardo Salvá, de la Asociación Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP), quien le adelantó que el sector empresario llevará una oferta para intentar destrabar el conflicto.

Antonio Ruíz, tesorero de UTA.

La medida de fuerza comenzó este miércoles, de manera sorpresiva para los usuarios, y afectó prácticamente a todo el sistema de transporte. Desde el Gobierno provincial aseguraron que el paro no había sido comunicado formalmente y cuestionaron que los sanjuaninos hayan quedado sin una prestación mínima.

Marcelo Molina, secretario de Tránsito y Transporte, calificó la protesta como intempestiva y señaló que debía haberse informado por los canales correspondientes. También anticipó que se evaluarán sanciones por los incumplimientos registrados durante la jornada.

“Esta medida de fuerza es lamentable porque no se puede afectar de la manera que se ha afectado a los usuarios. Las sanciones que establece la ley deben aplicarse y, en estos casos, son económicas”, afirmó el funcionario.

La ausencia de colectivos marcó una jornada atípica en las calles sanjuaninas.

En la misma línea, el subsecretario de Trabajo, Franco Marchese, sostuvo que UTA no notificó la retención con las 24 horas de anticipación correspondientes. Ante la continuidad del conflicto, durante la tarde se dictó la conciliación obligatoria mediante la Resolución N° 198-ST-2026 y se convocó a las partes a la audiencia de este jueves. La intención es abrir una instancia de negociación que permita acercar posiciones y recuperar el servicio.

De esta manera, Marchese aclaró que la medida de fuerza podría ser considerada ilegal. “En principio sería ilegal”, señaló el funcionario y explicó que se analizan posibles sanciones económicas contra el sindicato, debido a que la UTA no notificó la retención de servicios con las 24 horas de anticipación correspondientes.

El reclamo salarial y la postura de UTA

El origen del conflicto está en las diferencias salariales reclamadas por el gremio. Ruiz explicó que los trabajadores cobraron septiembre con una escala correspondiente a abril y que existen diferencias acumuladas de mayo, junio, julio, agosto y septiembre.

1. La falta de colectivos complicó el traslado de miles de sanjuaninos.

Según detalló, un chofer inicial percibió alrededor de $1.400.000, mientras que con la escala que UTA considera vigente debería cobrar $1.707.000 más viáticos, lo que llevaría el ingreso a aproximadamente $2.200.000 para un trabajador sin antigüedad.

“La verdad que no es de nuestro agrado esta situación y no hubiésemos querido llegar a esto. Estamos hablando de un sustento económico para la familia”, sostuvo Ruiz.

El dirigente también señaló que la problemática se arrastra desde hace aproximadamente un año y cuestionó que algunos acuerdos hayan terminado abonándose mediante sumas no remunerativas. Además, insistió en la necesidad de alcanzar una solución definitiva para evitar que los conflictos salariales se repitan cada pocos meses.

Desde el sector empresario, ATAP sostuvo que los salarios de septiembre fueron abonados dentro de los plazos legales, aunque reconoció que se utilizó la escala que las empresas podían afrontar. También reclamó una actualización de la estructura de costos del sistema y una instancia de diálogo con el Gobierno.

Las calles de San Juan lucieron desiertas y sin colectivos durante la jornada de paro de la UTA.

A la espera del jueves

La audiencia de las 11.30 será la instancia clave para definir cómo continuará el conflicto. ATAP llegará al encuentro con una oferta que será puesta a consideración de UTA, mientras el gremio mantiene por el momento la medida de fuerza.

Hasta que se produzca esa reunión y las partes evalúen una posible salida, UTA ratificó el paro. Por eso, durante la mañana de este jueves San Juan volvería a estar sin colectivos. El futuro del servicio para el resto de la jornada dependerá del resultado de la negociación y de si la propuesta empresaria logra acercar posiciones.