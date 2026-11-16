UTA espera una propuesta por la deuda salarial y define si habrá medidas

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) de San Juan aguarda una propuesta de los empresarios por los pagos salariales que quedaron pendientes para los trabajadores del transporte público. Antonio Ruiz, tesorero del gremio, confirmó que existe una medida de fuerza tomada y que su aplicación dependerá del resultado de una reunión con el sector empresario, que todavía no fue convocada. La definición podría conocerse durante la noche de este lunes.

«Estamos esperando que nos convoquen a una reunión durante el día de hoy. Después de ese encuentro, evaluaremos con los delegados cuál será la decisión», explicó Ruiz al referirse al vencimiento del plazo previsto para resolver la situación salarial.

El dirigente sindical también señaló que, hasta el momento, no recibieron ninguna propuesta concreta por parte de las empresas. En ese contexto, mencionó el cambio en la conducción de la Cámara Empresaria y la intención de su nuevo presidente, Raúl García, de avanzar con una posición conjunta entre las compañías.

«Sabemos que asumió Raúl García y que está proponiendo cerrar una postura entre todas las empresas. Esperamos que eso pueda concretarse, pero hasta ahora no tenemos ninguna propuesta», sostuvo el tesorero de UTA.

La posibilidad de un paro dependerá de la reunión

Ante las consultas sobre una eventual interrupción del servicio de colectivos para este martes, Ruiz evitó confirmar si habrá actividad normal o una medida de fuerza. Aclaró que la decisión se tomará una vez que conozcan la respuesta de los empresarios y puedan analizarla junto con los representantes de los trabajadores de cada compañía.

«Si la reunión no resulta fructífera, tomaremos una decisión en conjunto con los cuerpos de delegados de cada empresa», indicó.

De esta manera, la posibilidad de que el transporte público funcione con normalidad dependerá de las negociaciones que puedan desarrollarse durante las próximas horas. Por ahora, el gremio mantiene vigente la medida de fuerza, aunque su implementación todavía no está definida.

La respuesta podría conocerse durante la noche

Otro de los puntos que genera expectativa es el horario en el que se comunicará la resolución. Según explicó Ruiz, todavía no tenían una convocatoria formal para reunirse con los empresarios, por lo que tampoco podían establecer un cronograma preciso de negociaciones.

Sin embargo, anticipó que esperan contar con una respuesta antes de que termine la jornada. «A más tardar entre las 21 y las 22 tendremos alguna respuesta y nos reuniremos con los delegados», aseguró.