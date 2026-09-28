La Unión Tranviarios Automotor (UTA) de San Juan realizó una denuncia contra la empresa Sotur ante la subsecretaría de Trabajo, luego de una inspección en el lugar de trabajo en la que, según el gremio, encontraron distintas anomalías. Antonio Ruiz, secretario de Finanzas y tesorero de la UTA, explicó los motivos de la presentación y señaló que también denunciaron prácticas antisindicales.

“Con respecto a la denuncia, fundamentalmente con la empresa Sotur, nosotros realizamos como institución una inspección en el lugar de trabajo, donde encontramos distintas anomalías”, explicó Ruiz. Según relató, posteriormente citaron a la empresa para conversar sobre las situaciones detectadas.

El encuadramiento de los trabajadores

Ruiz contó que en la reunión se presentó el gerente de la empresa, Alfredo, quien reconoció que había trabajadores que estaban mal encuadrados. “Se manifestó que lo iba a solucionar a brevedad”, afirmó el dirigente de la UTA.

El tesorero también señaló que durante la inspección se planteó una suma que, según el gremio, se les adeudaba a los trabajadores en concepto de alta montaña. “También se comprometió en pagarlo en ese momento que hicimos la inspección”, sostuvo.

El reclamo por el convenio

Ruiz explicó que los trabajadores que realizan tareas de transporte de pasajeros en empresas que prestan servicios mineros deben estar encuadrados en el convenio 663-13 de la UTA. Según su relato, algunos trabajadores de Sotur estaban encuadrados en otro gremio.

“Ellos están realizando el trabajo de transporte de pasajeros”, explicó Ruiz al referirse a la actividad de los trabajadores. Y agregó: “Tienen que estar encuadrados como choferes de transporte de pasajeros”.

Respecto del adicional de alta montaña, el dirigente sostuvo que otras empresas ya lo habían abonado y que Sotur no lo había hecho. “Lo reconocieron en ese momento de la inspección, pero después salieron manifestando que no adeudaban toda la suma”, señaló.

También denunciaron prácticas antisindicales

Además del reclamo por las condiciones laborales y el encuadramiento, Ruiz confirmó que la UTA incluyó en la presentación una denuncia por prácticas antisindicales. Según explicó, mencionaron un antecedente ocurrido el 15 de diciembre de 2022, cuando la empresa desvinculó a un trabajador que era candidato a delegado.

También señaló que actualmente existe un juicio con otro trabajador que es delegado, en el que se pide la quita de la tutela sindical. “Nosotros no vamos a permitir ni esta empresa Sotur, ni ninguna otra que quiera prestar servicio en los servicios mineros, que tenga conflictos sindicales”, afirmó Ruiz.

El conflicto con Autotransporte San Juan

Ruiz también mencionó a Autotransporte San Juan y aseguró que la UTA mantiene un conflicto con esa empresa desde diciembre del año pasado. “Estamos en conciliación obligatoria con Autodrom Pro San Juan”, manifestó.

El tesorero de la UTA sostuvo que las empresas que quieran prestar servicios mineros deben tener en claro que no deben mantener conflictos sindicales. “Esperemos que esto se resuelva”, concluyó.