La Unión Tranviarios Automotor (UTA) San Juan definió el cronograma oficial para renovar su conducción provincial y confirmó que las elecciones se realizarán los próximos 17 y 18 de diciembre.

Tras haber sido postergados en octubre debido a ciertas irregularidades, los comicios ya cuentan con la aprobación de la Justicia Laboral y se desarrollarán, como es habitual, en conjunto con las diversas filiales de toda la Argentina.

La contienda electoral despierta una gran expectativa en el sector del transporte local porque marcará un recambio obligado en la cúpula del sindicato. El actual secretario general, Héctor Maldonado, decidió no presentarse para otro mandato, aduciendo "temas personales" para dar un paso al costado, lo que abre un escenario de disputa directa entre tres agrupaciones por el liderazgo del gremio.

En esta oportunidad, cerca de 1.600 choferes de la provincia están en condiciones de emitir su voto para elegir a las nuevas autoridades. En la carrera por la secretaría general competirán tres espacios bien definidos: por el oficialismo y en representación de la Lista 'Celeste y blanca' irá Antonio Ruiz, quien en la actual gestión se desempeña como secretario de Finanzas; por la Lista 'Marrón' se postula como candidato a secretario general Jorge Mataix; mientras que por la Lista 'Negra' lo hará de cabeza Diego Vázquez.

Para garantizar la participación de todos los trabajadores habilitados en el padrón, fuentes del sector indicaron que el operativo de votación se dividirá en dos jornadas diferenciadas según la modalidad del servicio.

De acuerdo al cronograma estipulado, el jueves 17 de diciembre las urnas se abrirán exclusivamente para los choferes de larga distancia, mientras que el viernes 18 de diciembre se sumarán los conductores de los recorridos urbanos.