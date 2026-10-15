La UTA y las empresas de transporte de San Juan alcanzaron un nuevo acuerdo para que los choferes cobren un pago extraordinario de $60.000 no remunerativos este viernes 16 de octubre. El entendimiento permite avanzar en el conflicto salarial que la semana pasada dejó a la provincia durante un día y medio sin servicio de colectivos.

El acuerdo fue formalizado este jueves durante una audiencia en la Subsecretaría de Trabajo, con representantes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), la Asociación de Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP) y autoridades laborales.

La suma fija será abonada a los trabajadores como parte de los compromisos salariales pendientes. Sin embargo, el entendimiento no cierra completamente el conflicto, ya que todavía deben resolverse diferencias correspondientes a los meses de mayo, junio, julio y agosto.

Las partes continuarán negociando esos montos mientras el servicio de colectivos se mantiene con normalidad.

Qué acordaron UTA y las empresas

Durante la audiencia, el sector empresario confirmó que realizará el pago extraordinario de $60.000 este viernes. La propuesta fue aceptada por el gremio y quedó asentada en el acta firmada ante Trabajo.

El nuevo acuerdo se suma al alcanzado la semana pasada, cuando UTA y ATAP lograron destrabar el conflicto que había paralizado el transporte público en San Juan.

En aquella negociación, las empresas se comprometieron a aplicar el incremento salarial del 10,5% correspondiente a septiembre. También se habían establecido nuevos valores para otros conceptos salariales.

Las diferencias que todavía quedan pendientes

A pesar del nuevo entendimiento, la discusión continuará por las diferencias salariales acumuladas durante cuatro meses.

Los montos correspondientes a mayo, junio, julio y agosto deberán formar parte de las próximas reuniones entre el gremio y los empresarios.

Desde el sector sindical remarcaron que el pago de este viernes representa un avance, aunque todavía resta definir de qué manera se cancelarán las sumas atrasadas.

El antecedente del paro de colectivos

El conflicto salarial derivó la semana pasada en una retención de servicios que dejó sin colectivos a miles de usuarios durante un día y medio.

La medida generó la intervención de la Subsecretaría de Trabajo y también de la Justicia, mientras continuaban las negociaciones para garantizar la normalización del servicio.

Tras una reunión que se extendió durante varias horas, UTA y las empresas llegaron a un primer entendimiento y los colectivos volvieron a circular.

Ahora, el pago de $60.000 abre una nueva instancia dentro de la negociación, aunque el conflicto salarial todavía no puede darse por cerrado.