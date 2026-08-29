Un consorcio integrado por grandes empresas del sector energético consiguió un financiamiento internacional de US$900 millones para avanzar con la construcción de un gasoducto que conectará Vaca Muerta con la costa de Río Negro.

El proyecto está vinculado al desarrollo de las futuras exportaciones argentinas de gas natural licuado (GNL) y será llevado adelante por el consorcio San Matías Pipeline, integrado por Pan American Energy, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG.

La obra busca transportar el gas producido en Vaca Muerta hasta las terminales de licuefacción que el grupo Southern Energy prevé operar en el golfo San Matías.

El gas viajará desde Neuquén hasta Río Negro

El nuevo gasoducto unirá la cabecera de Tratayén, en Neuquén, con la costa rionegrina. Tendrá cerca de 478 kilómetros de extensión, un diámetro de 36 pulgadas y una capacidad de transporte de hasta 27 millones de metros cúbicos diarios de gas.

El ducto será una pieza central de la infraestructura necesaria para que el gas de Vaca Muerta llegue a las unidades flotantes donde será procesado y convertido en GNL antes de ser enviado a los mercados internacionales.

La obra ya comenzó con tareas iniciales y su finalización está prevista para agosto de 2028, según la información difundida sobre el proyecto.

Cómo se financiará el proyecto

El crédito de US$900 millones fue estructurado bajo la modalidad de financiamiento de proyectos y tendrá un plazo de siete años, con tres años de gracia.

La operación contó con la participación de bancos internacionales, mientras que las empresas socias completarán la inversión necesaria con aportes propios.

El proyecto busca convertirse en una de las principales obras de infraestructura energética del país y ya fue incorporado al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

El objetivo de exportar gas argentino

El gasoducto permitirá abastecer las terminales flotantes de licuefacción que operará Southern Energy en Río Negro.

El cronograma contempla que el primer buque licuefactor comience a operar hacia fines de 2027, lo que abriría una nueva etapa para las exportaciones argentinas de gas natural licuado.

El proyecto prevé una producción de millones de toneladas de GNL por año y apunta a generar ingresos relevantes por exportaciones en los próximos años.

La posibilidad de llevar el gas de Vaca Muerta hasta la costa atlántica representa uno de los desafíos centrales para ampliar la presencia argentina en el mercado energético internacional.

Vaca Muerta y una nueva apuesta exportadora

El financiamiento conseguido por el consorcio representa un paso clave para transformar la producción de Vaca Muerta en un negocio de exportación a gran escala.

Hasta ahora, uno de los principales desafíos para ampliar las ventas externas era contar con la infraestructura necesaria para transportar el gas y procesarlo para su envío por vía marítima.

Con la construcción del gasoducto y las futuras terminales de licuefacción, el proyecto apunta a abrir una nueva ruta energética desde Neuquén hasta el mundo.

La apuesta de las empresas es que el gas argentino pueda ganar presencia en los mercados internacionales y convertir a Vaca Muerta en una de las principales plataformas de exportación energética del país.