Dos trabajadores murieron tras una fuerte descompresión registrada este martes en el bloque Rincón del Mangrullo, dentro del complejo de Vaca Muerta, en Neuquén. El área es operada por YPF y el incidente ocurrió cerca de la localidad de Añelo.

Según las primeras estimaciones, el episodio se habría originado por una falla en una línea de gas de alta presión ubicada dentro de una planta separadora. La descompresión provocó una situación de emergencia que obligó a activar de inmediato los protocolos de seguridad y asistencia en el yacimiento.

Como consecuencia del incidente, uno de los trabajadores murió en el lugar. Un segundo empleado resultó afectado y debió ser evacuado de urgencia por vía aérea para recibir atención médica.

El trabajador fue trasladado a un centro de salud, pero pese a la asistencia recibida también falleció como consecuencia de las heridas sufridas durante el episodio. De esta manera, el accidente dejó dos víctimas fatales.

Operativo de emergencia

Luego de conocerse el incidente, desde YPF informaron que se desplegaron inmediatamente los equipos de emergencia y se activaron los protocolos correspondientes para asistir a los trabajadores afectados y controlar la situación.

El bloque Rincón del Mangrullo es administrado mediante un esquema de joint venture en partes iguales entre YPF, que tiene a su cargo la operación, y Pampa Energía.

Tras las tareas realizadas en el lugar, la empresa informó que el incidente fue controlado y que la planta volvió a encontrarse operativa con normalidad.

El hecho quedó bajo investigación para determinar con precisión las circunstancias en las que se produjo la falla en la línea de gas de alta presión y establecer las causas que derivaron en la muerte de los dos trabajadores.