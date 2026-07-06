La temporada de vacaciones de invierno 2026 se desarrolla con un escenario particular en el turismo argentino: la demanda se mantiene activa, pero con un comportamiento más racional, comparador de precios y con decisiones de compra cada vez más cercanas a la fecha del viaje.

Los destinos de nieve continúan encabezando las preferencias dentro del país. Bariloche, Ushuaia, Mendoza, Neuquén, Salta y Jujuy se mantienen entre los más elegidos, con fuerte movimiento de turismo interno y expectativas positivas del sector.

En el plano internacional, el Mundial 2026 aparece como un factor determinante en las decisiones de viaje. Estados Unidos, sede del torneo, concentra una creciente demanda, especialmente hacia ciudades como Miami, mientras que Brasil, Madrid y el Caribe también figuran entre las opciones más buscadas por los argentinos.

Desde la Cámara Argentina de Turismo destacaron que la temporada llega con buenas perspectivas, impulsada por la diversidad de destinos y el interés creciente por propuestas vinculadas a naturaleza, gastronomía y turismo de bienestar.

Operadores del sector señalan que el receso invernal, que se extiende durante varias semanas, sostiene el movimiento turístico, aunque todavía queda una parte importante de la demanda por definirse. A su vez, remarcan que el comportamiento del consumidor cambió: hoy se compara más, se financia menos y se compra más cerca del viaje.

En el mercado interno, plataformas de reservas y agencias de viajes coinciden en que Bariloche sigue liderando el ranking de destinos nacionales, seguido por Buenos Aires, Iguazú, Mendoza y Salta, mientras que en el exterior Miami encabeza las consultas.

El impacto del Mundial también se refleja en el consumo general vinculado al turismo. Se observa un aumento en compras de indumentaria de invierno y servicios asociados, impulsado por el cobro del aguinaldo y una planificación más ajustada del gasto.

En paralelo, aerolíneas y operadores turísticos reforzaron la oferta de vuelos y paquetes para los destinos de mayor demanda, en un contexto donde la anticipación de compra es menor y la competencia de precios se vuelve más fuerte.

El sector coincide en que, si bien el Mundial reordena prioridades y modifica parte del flujo turístico internacional, no desplaza a los destinos tradicionales de invierno, que continúan siendo el principal motor de la temporada en Argentina.