Calingasta, ubicado al oeste de la provincia de San Juan, presenta una de las propuestas turísticas más completas para las vacaciones de invierno. La oferta combina astroturismo en observatorios de clase mundial, aventura en la Cordillera de los Andes, enoturismo con bodegas de altura, turismo religioso y paseos tradicionales como cabalgatas. La mayoría de las actividades se desarrollan en las localidades de Barreal y Villa Calingasta, y requieren reserva anticipada debido a la alta demanda y la capacidad limitada de los espacios.

Astroturismo: la Ruta del Cielo en Calingasta

Calingasta es reconocido como el "corazón" astronómico de la provincia de San Juan, con cielos de calidad excepcional certificados a nivel internacional. La Ruta del Cielo ofrece experiencias diurnas y nocturnas en dos observatorios de referencia: el Complejo de Educación, Ciencia y Observación (CESCO) y el Complejo Astronómico El Leoncito (CASLEO) , ambos ubicados dentro del Parque Nacional El Leoncito.

Las visitas a ambos observatorios requieren reserva previa y se realizan con cupos limitados. Durante el receso invernal, se llevarán a cabo dos ediciones de la experiencia "Sabores y Estrellas" , que combina gastronomía y observación astronómica: el 21 de julio en el CESCO y el 22 de julio en el CASLEO.

En la Reserva Privada Barreal Blanco, los visitantes pueden acceder a los "Domos del Silencio" , un espacio con certificación Starlight que ofrece condiciones óptimas para la observación astronómica, especialmente recomendado para investigadores y aficionados avanzados.

Otras experiencias dentro del astroturismo incluyen la actividad "Pedaleando hacia las estrellas" , que combina un recorrido en bicicleta de montaña con observación astronómica, y las sesiones de astrofotografía guiadas por Maya Astroturismo, destinadas a quienes desean registrar imágenes del cielo nocturno.

Aventura y naturaleza en la Cordillera de los Andes

El entorno de Barreal y la Cordillera de los Andes ofrece múltiples actividades de montaña y naturaleza, con opciones para distintos niveles de exigencia física.

El trekking de montaña constituye una de las principales atracciones. Entre las excursiones más demandadas se encuentran:

Arroyo Turquesa: una caminata de dificultad media que conduce a un curso de agua de color turquesa intenso, uno de los paisajes más fotografiados del departamento.

Cerro Alkazar: un ascenso que permite obtener vistas panorámicas del valle de Calingasta y la cordillera.

Balcón de los Seis Miles: una expedición de mayor exigencia desde la cual se divisan seis cumbres que superan los 6.000 metros sobre el nivel del mar.

Para quienes buscan actividades acuáticas, el departamento ofrece rafting en el río Los Patos y kayak en Barreal. El tradicional carrovelismo en la Pampa del Leoncito permite deslizarse sobre la superficie plana impulsado por el viento, una actividad característica de la zona.

Las expediciones en vehículos 4x4 se dirigen hacia las Sierras del Tontal, donde se pueden descubrir árboles petrificados con millones de años de antigüedad.

Para familias y personas sin experiencia previa, se habilitan senderos de baja dificultad como el Sendero a la Cascada del Rincón y el Sendero Paisaje de Agua, ambos dentro del Parque Nacional El Leoncito.

Bodegas de altura y sabores locales

Calingasta cuenta con una creciente oferta enoturística, con bodegas boutique que producen vinos de altura de renombre internacional. Las visitas a bodegas incluyen recorridos por los viñedos, explicaciones sobre el proceso de vinificación en altura y degustaciones de vinos tintos y blancos.

Entre las bodegas que reciben visitantes se encuentran:

Cara Sur

Entre Tapias

Finca Los Dragones

35.Cinco

Bodega La Fortuna

Además del vino, el turismo rural permite conocer la producción local de alimentos. La granja Ylla ofrece recorridos para conocer la cría de cabras y la elaboración artesanal de quesos y dulce de leche. La finca Eluney abre sus puertas para mostrar sus huertas y frutales de la región.

Turismo de fe y patrimonio religioso

Calingasta integra el Circuito de los Cristos y Templos, un recorrido religioso que incluye dos monumentos de gran impacto visual y simbólico:

Cristo de la Misericordia, una escultura de metal de 30 metros de altura ubicada en Villa Calingasta.

Cristo de Tocota, en la localidad homónima, que constituye un punto de peregrinación para los fieles de la región.

La Ruta de los Siete Templos une capillas históricas del departamento, entre las que se destacan la Capilla de Nuestra Señora de Andacollo en Villa Nueva y el Templo Jesús de la Buena Esperanza en Barreal.

En la zona de Pachaco, los visitantes pueden acceder al Santuario de la Santa de Pachaco, un espacio de devoción popular con fuerte arraigo en la comunidad local.

Paseos tradicionales: cabalgatas

Barreal es reconocido por sus recorridos a caballo, que permiten explorar los paisajes del valle y la precordillera. Entre los paseos más demandados se encuentran:

Calle de los Enamorados, un trayecto escénico bordeado por álamos.

Cerro Los Tres Escalones

Teta Colorada, un cerro de forma característica que es un punto de referencia para los lugareños.

Las cabalgatas tienen distintos niveles de duración y dificultad, y se recomienda consultar disponibilidad con los prestadores locales.

Recomendaciones y promociones

La mayoría de las actividades en Calingasta requieren reserva previa, especialmente las visitas nocturnas a observatorios, las degustaciones en bodegas y las excursiones de trekking. Se recomienda a los interesados contactar a los prestadores con antelación para confirmar horarios, costos y disponibilidad.

El sector privado ofrece la "Promo Mundial" , con beneficios en alojamiento como 7 noches al precio de 5 o 5 noches al precio de 4, según el establecimiento, y un descuento adicional del 15 % en restaurantes participantes.

La grilla completa de actividades de Calingasta y el resto de la provincia se encuentra disponible en el sitio web oficial sanjuan.tur.ar.