Las vacaciones de invierno dejaron un balance positivo para el turismo argentino. Según un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), 4,6 millones de personas viajaron por el país durante el receso, un 5,9% más que en 2025, y generaron un movimiento económico de $2,12 billones, equivalente a unos 1.412 millones de dólares. A precios constantes, la actividad mostró un crecimiento real del 2,5% respecto del año pasado, aunque el gasto por turista fue más moderado.

Desde CAME calificaron la temporada como "atípica", ya que coincidió con el Mundial de fútbol, condiciones climáticas variables y un contexto de menor poder adquisitivo. Aun así, la llegada de unos 400.000 turistas extranjeros ayudó a sostener la actividad.

En promedio, los visitantes permanecieron cuatro días en cada destino y gastaron $115.115 diarios. Sin embargo, ese desembolso fue 5,6% inferior en términos reales al registrado durante las vacaciones de invierno de 2025. Además, la cantidad de viajeros todavía se mantiene 16,9% por debajo del récord alcanzado en 2023.

Los destinos de nieve fueron los grandes protagonistas de la temporada. Bariloche encabezó la ocupación hotelera con niveles cercanos al 85%, seguido por Ushuaia, San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Esquel y Malargüe, favorecidos por las intensas nevadas registradas durante la segunda mitad de julio.

También tuvieron una buena temporada provincias como Mendoza, Córdoba, Salta, Jujuy, Tucumán, La Rioja y Catamarca, que complementaron su oferta turística con actividades culturales, gastronómicas y deportivas.

En contrapartida, la Costa Atlántica y gran parte de la provincia de Buenos Aires atravesaron un invierno más flojo, afectadas por una menor demanda, el impacto del Mundial y la preferencia por escapadas de corta duración.

El informe también destacó el crecimiento del turismo receptivo. Durante el primer semestre ingresaron 3,1 millones de turistas extranjeros, mientras que solo durante las vacaciones arribaron alrededor de 400.000 visitantes internacionales, con una fuerte presencia de brasileños en los centros de esquí de la Patagonia.

En cuanto a las preferencias de los argentinos, un relevamiento de Despegar mostró un aumento del 15% en las reservas respecto del año pasado. Mendoza, Bariloche, Buenos Aires, Puerto Iguazú, Salta y Ushuaia fueron los destinos más elegidos.

El factor económico siguió siendo determinante. Un estudio de la Fundación ECOSUR ubicó a Córdoba como el destino más accesible para unas vacaciones familiares de una semana, seguida por Mendoza y Salta, mientras que Bariloche volvió a posicionarse como el lugar más costoso durante la temporada alta de nieve.