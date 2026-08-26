La causa conocida como “Vacunatorio VIP” volvió a avanzar en la Justicia Federal. Un total de 34 personas que recibieron vacunas contra el Covid-19 durante la pandemia fueron citadas a declaración indagatoria, entre ellas el expresidente Eduardo Duhalde, el excanciller Jorge Taiana y el exprocurador del Tesoro Carlos Zannini. (

La ronda de indagatorias comenzará el 2 de octubre y se extenderá hasta el 9 de diciembre. Los beneficiarios están señalados como presuntos partícipes necesarios del delito de peculado, en una investigación que busca determinar si tuvieron intervención en el desvío de dosis de Sputnik V que estaban destinadas a otros grupos de la población.

Entre los citados también aparecen Hilda “Chiche” Duhalde, esposa del expresidente; las hijas del matrimonio, María Eva y Juliana Duhalde; el periodista Horacio Verbitsky y el diputado Eduardo Valdés, entre otros beneficiarios que habían recibido las vacunas fuera de los criterios establecidos para la campaña de inmunización.

Qué investiga la causa

La investigación busca establecer si las personas que recibieron las dosis conocían que no formaban parte de los grupos habilitados para acceder a la vacuna en ese momento y, pese a eso, aceptaron las aplicaciones.

El fiscal federal Eduardo Taiano había sostenido que los beneficiarios pudieron haber contribuido de manera sustancial a la consumación de los hechos al aceptar y recibir las vacunas pese a no integrar los grupos autorizados.

El caso salió a la luz en febrero de 2021, cuando se conoció que distintas personas habían recibido dosis contra el coronavirus en circunstancias diferentes a las previstas por el esquema oficial de vacunación. Uno de los episodios que desencadenó el escándalo fue la vacunación del periodista Horacio Verbitsky en dependencias del Ministerio de Salud.

La investigación también puso bajo la lupa la aplicación de dosis a dirigentes políticos, empresarios, familiares y personas vinculadas con funcionarios.

El caso Duhalde

Uno de los episodios incluidos en el expediente es el operativo realizado en el domicilio de Eduardo Duhalde. En febrero de 2021 se enviaron dosis a su vivienda y allí fueron vacunados el expresidente, Hilda “Chiche” Duhalde, sus hijas María Eva y Juliana y su secretario privado Carlos Mao.

El fiscal Taiano cuestionó que se hubiera realizado un operativo de vacunación en el domicilio particular del exmandatario y sostuvo que no había constancias de un impedimento físico que justificara ese procedimiento.

Qué pasará ahora

Con las citaciones ya fijadas, los 34 beneficiarios deberán presentarse ante la Justicia para declarar en el marco de la investigación. La primera jornada está prevista para el 2 de octubre y el cronograma se extenderá hasta el 9 de diciembre.

Las indagatorias permitirán a la Justicia escuchar la explicación de cada uno de los involucrados y avanzar en la determinación de las responsabilidades que pudieran corresponder por la presunta utilización irregular de vacunas durante la pandemia.