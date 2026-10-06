La causa conocida como Vacunatorio VIP entró en una nueva etapa judicial con el inicio de las indagatorias a 34 personas que recibieron vacunas contra el Covid-19 durante la pandemia. Las audiencias comenzaron el viernes 2 de octubre y se extenderán hasta el 9 de diciembre, de acuerdo con el cronograma fijado por la jueza federal María Eugenia Capuchetti a pedido del fiscal Eduardo Taiano.

La investigación busca determinar si quienes recibieron las dosis fuera de los criterios de prioridad establecidos en aquel momento tuvieron participación en el presunto desvío de vacunas Sputnik V, cuando las dosis eran un recurso escaso.

La fiscalía considera que los beneficiarios no tuvieron un rol meramente pasivo y los señala como posibles partícipes necesarios del delito de peculado de bienes. Esa acusación deberá ser analizada durante el avance del expediente.

Cómo comenzó la ronda de declaraciones

La primera en presentarse fue la médica Lucía Antolini, el 2 de octubre. Según fuentes citadas por medios nacionales, rechazó las acusaciones durante su declaración.

Este lunes 5 de octubre fue el turno de Irene Ibón López. A partir de ahora, las audiencias continuarán durante octubre y noviembre, hasta llegar a las últimas declaraciones previstas para diciembre.

Entre los nombres de mayor relevancia pública incluidos en la lista aparecen el expresidente Eduardo Duhalde, su esposa Hilda “Chiche” Duhalde, el periodista Horacio Verbitsky, el diputado Eduardo Valdés y el ex canciller y actual diputado Jorge Taiana.

También fueron citados familiares de Duhalde, empresarios, periodistas, dirigentes y otras personas que recibieron dosis durante el período investigado.

El cronograma que llega hasta diciembre

Durante octubre deberán presentarse, entre otros, Néstor Eduardo Mandraccio, el 7; Adriana Mónica Avella, el 9; Rito Ramírez, el 14; Horacio Alejandro Cortez, el 16; María Felisa Mango, el 19; Marcelo Jorge Duhalde, el 21; y Celina María Isabel Vega, el 23.

El 26 será el turno de Claudio Daniel Pardo y el 28 de María Alejandra Cottini.

En noviembre continuarán las indagatorias. Camilo Martelletti deberá declarar el 2; Inés del Carmen Páez Dalessandro, el 4; Graciela Margarita Miranda, el 6; María de los Ángeles Domínguez, el 9; Patricia Alsua, el 11; Esteban Collazo, el 13; Filomena Marta Burgos, el 16; Jorge Héctor “Topo” Devoto, el 18; y Hugo Curto, el 20.

El 25 de noviembre están citados Seza Manukian y Horacio Verbitsky. El 27 declararán Lourdes, Matilde y Dolores Noya Aldrey, mientras que el 30 lo harán Félix Eulogio Guille y Florencio Aldrey.

Los últimos citados

La etapa final comenzará en diciembre. El 2 de diciembre deberán presentarse Eduardo Valdés y Jorge Taiana. Dos días después será el turno de Eduardo y Hilda “Chiche” Duhalde.

La ronda de indagatorias concluirá el 9 de diciembre, cuando deberán declarar Juliana Duhalde y María Eva Duhalde.

Qué se investiga

El expediente analiza la aplicación de vacunas por fuera de los criterios de prioridad establecidos durante la pandemia, cuando las dosis disponibles eran limitadas.

Hasta el momento, la causa ya tiene tres procesados por abuso de autoridad y peculado: Marcelo Ariel Guille, exsecretario de Ginés González García; Alejandro Salvador Costa, exsubsecretario de Estrategias Sanitarias; y Alejandro Alberto Maceira, exdirector del Hospital Posadas.