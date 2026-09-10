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Valentín Barco marcó su primer gol con Chelsea en la goleada ante Leeds
POR REDACCIÓN
Valentín Barco tuvo una noche especial con la camiseta de Chelsea. El futbolista argentino convirtió su primer gol desde que llegó al conjunto londinense y además protagonizó una particular “asistencia” en la goleada 6-3 frente a Leeds United, en Stamford Bridge, por la tercera ronda de la Copa de la Liga de Inglaterra.
El Colo apareció en un momento clave del encuentro. Chelsea ganaba 4-3 cuando, a los 34 minutos del segundo tiempo, Morgan Rogers avanzó por la derecha y envió un centro al área. El arquero de Leeds alcanzó a desviar la pelota, pero el rebote quedó en poder del argentino.
Barco no dudó: controló la situación y sacó un potente remate de zurda que terminó en el fondo de la red para establecer el 5-3 y darle mayor tranquilidad al conjunto local. Fue su primer tanto desde su llegada a Chelsea.
La curiosa “asistencia” del Colo Barco
La participación del exBoca no terminó allí. Sobre el cierre volvió a intervenir en una jugada que terminó en gol y que las estadísticas contabilizaron como su primera asistencia con el equipo inglés.
Barco remató al arco sin demasiada potencia y Danny Welbeck interceptó la pelota antes de que llegara al arquero. El desvío terminó convirtiéndose en el 6-3 definitivo y le permitió al argentino sumar una particular asistencia.
El encuentro fue apenas el tercero de Barco desde su incorporación a Chelsea, proveniente del Racing de Estrasburgo. En ese corto recorrido ya acumula un gol y una asistencia.
Chelsea avanzó con una lluvia de goles
Chelsea presentó un equipo con mayoría de suplentes y protagonizó un partido cargado de emociones. Emiliano “Dibu” Martínez permaneció en el banco de suplentes, mientras que Cole Palmer y Danny Welbeck marcaron por duplicado. Pedro Neto y Barco completaron los seis tantos.
Con el triunfo por 6-3, los Blues consiguieron avanzar a la siguiente instancia de la Copa de la Liga y Barco aprovechó la oportunidad para empezar a dejar su marca en Stamford Bridge.