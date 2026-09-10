Valentín Barco tuvo una noche especial con la camiseta de Chelsea. El futbolista argentino convirtió su primer gol desde que llegó al conjunto londinense y además protagonizó una particular “asistencia” en la goleada 6-3 frente a Leeds United, en Stamford Bridge, por la tercera ronda de la Copa de la Liga de Inglaterra.

El Colo apareció en un momento clave del encuentro. Chelsea ganaba 4-3 cuando, a los 34 minutos del segundo tiempo, Morgan Rogers avanzó por la derecha y envió un centro al área. El arquero de Leeds alcanzó a desviar la pelota, pero el rebote quedó en poder del argentino.

Barco no dudó: controló la situación y sacó un potente remate de zurda que terminó en el fondo de la red para establecer el 5-3 y darle mayor tranquilidad al conjunto local. Fue su primer tanto desde su llegada a Chelsea.

La curiosa “asistencia” del Colo Barco

La participación del exBoca no terminó allí. Sobre el cierre volvió a intervenir en una jugada que terminó en gol y que las estadísticas contabilizaron como su primera asistencia con el equipo inglés.

Barco remató al arco sin demasiada potencia y Danny Welbeck interceptó la pelota antes de que llegara al arquero. El desvío terminó convirtiéndose en el 6-3 definitivo y le permitió al argentino sumar una particular asistencia.

El encuentro fue apenas el tercero de Barco desde su incorporación a Chelsea, proveniente del Racing de Estrasburgo. En ese corto recorrido ya acumula un gol y una asistencia.

Chelsea avanzó con una lluvia de goles

Chelsea presentó un equipo con mayoría de suplentes y protagonizó un partido cargado de emociones. Emiliano “Dibu” Martínez permaneció en el banco de suplentes, mientras que Cole Palmer y Danny Welbeck marcaron por duplicado. Pedro Neto y Barco completaron los seis tantos.

Con el triunfo por 6-3, los Blues consiguieron avanzar a la siguiente instancia de la Copa de la Liga y Barco aprovechó la oportunidad para empezar a dejar su marca en Stamford Bridge.