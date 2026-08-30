Valle Fértil vivió una jornada marcada por la fe, la tradición y el encuentro de la comunidad con las celebraciones en honor a San Agustín, patrono del departamento. Durante este sábado 29 de agosto se desarrollaron diferentes actividades religiosas que tuvieron como momentos centrales la procesión y la Santa Misa.

Los fieles acompañaron las celebraciones en honor al patrono de Valle Fértil. (Foto: Gentileza/Municipalidad de Valle Fértil)

La celebración comenzó durante la mañana con la recepción de imágenes religiosas entre las 9 y las 10 en la Capilla La Patroncita y en la Escuela Albergue. Posteriormente, alrededor de las 11, las imágenes llegaron hasta la Parroquia San Agustín y Nuestra Señora del Rosario.

La misa estuvo presidida por el obispo auxiliar, monseñor Mario Héctor Robles.(Foto: Gentileza/Municipalidad de Valle Fértil)

Al mediodía, vecinos y fieles participaron de un almuerzo comunitario, otra de las propuestas incluidas dentro de los festejos patronales.

Uno de los momentos más esperados llegó durante la tarde. A las 17 comenzó la tradicional procesión en honor a San Agustín, que reunió a fieles para acompañar la imagen del patrono por las calles del departamento. La Municipalidad de Valle Fértil compartió posteriormente distintas postales de la celebración.

La comunidad vallista acompañó con devoción la procesión en honor a San Agustín. (Foto: Gentileza/Municipalidad de Valle Fértil)

Tras la procesión, a las 18 se realizó la Santa Misa, que volvió a congregar a la comunidad vallista alrededor de una de sus celebraciones religiosas más tradicionales.

Una gran peña para cerrar los festejos

Las actividades continuaron durante la noche con una gran peña en honor a San Agustín, programada desde las 21 y con una extensa propuesta de artistas.

El escenario contó con las presentaciones de Trovadores de Astica, Raza Folklore, Riqueza Mía, Flavia Rivero y su conjunto, Pregoneros del Alba, Hugo Fernández, Latidos, Tierra Gaucha, Hermano Molina y Tres para el Canto. La locución estuvo a cargo de Jorge Castro y Pablo Fernández.

Fe, tradición y encuentro marcaron una nueva celebración de San Agustín en Valle Fértil. (Foto: Gentileza/Municipalidad de Valle Fértil)

Los festejos fueron el cierre de varios días de actividades religiosas y culturales. Desde el 20 hasta el 28 de agosto se desarrolló la novena a San Agustín en la parroquia, mientras que la agenda también incluyó encuentros de oración, caravanas, procesiones y propuestas musicales.

Tras la procesión, se celebró la Santa Misa. (Foto: Gentileza/Municipalidad de Valle Fértil)

Cada 28 de agosto, Valle Fértil conmemora el día de su Santo Patrono, una fecha profundamente arraigada en la comunidad y que este año volvió a reunir a los vallistas bajo el lema “La medida del amor es amar sin medida”.

(Foto: Gentileza/Municipalidad de Valle Fértil)

(Foto: Gentileza/Municipalidad de Valle Fértil)

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(Foto: Gentileza/Municipalidad de Valle Fértil)

(Foto: Gentileza/Municipalidad de Valle Fértil)

(Foto: Gentileza/Municipalidad de Valle Fértil)

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(Foto: Gentileza/Municipalidad de Valle Fértil)

(Foto: Gentileza/Municipalidad de Valle Fértil)

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