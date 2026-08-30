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Valle Fértil celebró a San Agustín con procesión, misa y una gran peña
POR REDACCIÓN
Valle Fértil vivió una jornada marcada por la fe, la tradición y el encuentro de la comunidad con las celebraciones en honor a San Agustín, patrono del departamento. Durante este sábado 29 de agosto se desarrollaron diferentes actividades religiosas que tuvieron como momentos centrales la procesión y la Santa Misa.
La celebración comenzó durante la mañana con la recepción de imágenes religiosas entre las 9 y las 10 en la Capilla La Patroncita y en la Escuela Albergue. Posteriormente, alrededor de las 11, las imágenes llegaron hasta la Parroquia San Agustín y Nuestra Señora del Rosario.
Al mediodía, vecinos y fieles participaron de un almuerzo comunitario, otra de las propuestas incluidas dentro de los festejos patronales.
Uno de los momentos más esperados llegó durante la tarde. A las 17 comenzó la tradicional procesión en honor a San Agustín, que reunió a fieles para acompañar la imagen del patrono por las calles del departamento. La Municipalidad de Valle Fértil compartió posteriormente distintas postales de la celebración.
Tras la procesión, a las 18 se realizó la Santa Misa, que volvió a congregar a la comunidad vallista alrededor de una de sus celebraciones religiosas más tradicionales.
Una gran peña para cerrar los festejos
Las actividades continuaron durante la noche con una gran peña en honor a San Agustín, programada desde las 21 y con una extensa propuesta de artistas.
El escenario contó con las presentaciones de Trovadores de Astica, Raza Folklore, Riqueza Mía, Flavia Rivero y su conjunto, Pregoneros del Alba, Hugo Fernández, Latidos, Tierra Gaucha, Hermano Molina y Tres para el Canto. La locución estuvo a cargo de Jorge Castro y Pablo Fernández.
Los festejos fueron el cierre de varios días de actividades religiosas y culturales. Desde el 20 hasta el 28 de agosto se desarrolló la novena a San Agustín en la parroquia, mientras que la agenda también incluyó encuentros de oración, caravanas, procesiones y propuestas musicales.
Cada 28 de agosto, Valle Fértil conmemora el día de su Santo Patrono, una fecha profundamente arraigada en la comunidad y que este año volvió a reunir a los vallistas bajo el lema “La medida del amor es amar sin medida”.