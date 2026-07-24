La Municipalidad de Valle Fértil volvió a manifestar su preocupación por la constante aparición de residuos en la banquina de la Ruta Provincial 510, en el tramo que une Villa San Agustín con Usno. El ente anunció que intensificará los controles para sancionar a quienes sean sorprendidos arrojando basura en espacios públicos.

La comuna pidió mayor compromiso de vecinos y comerciantes para preservar la limpieza.

Desde el municipio señalaron que uno de los principales objetivos de la actual gestión es mantener la limpieza del departamento y preservar el ambiente. Para ello, diariamente se realizan operativos de recolección de residuos, levantamiento de escombros y hojas, además de campañas de concientización destinadas a promover el cuidado de los espacios comunes.

Sin embargo, las autoridades advirtieron que el esfuerzo del personal municipal no alcanza cuando algunos vecinos continúan descartando residuos en sectores no habilitados. "El personal de Obras y Servicios y de Ambiente y Producción trabaja todos los días en calles, banquinas y espacios públicos, pero resulta insuficiente ante la falta de colaboración y el accionar irresponsable de algunas personas", expresaron desde la comuna.

Como muestra de esta problemática, el municipio difundió imágenes donde se observan numerosas bolsas de residuos abandonadas sobre la banquina de la Ruta 510, uno de los principales accesos al departamento y un corredor transitado tanto por vecinos como por turistas.

Ante esta situación, las autoridades realizaron un llamado a la responsabilidad de vecinos y comerciantes para evitar que estos espacios continúen transformándose en basurales a cielo abierto.

Además, remarcaron que los inspectores municipales intensificarán los controles y que quienes sean sorprendidos arrojando residuos recibirán las denuncias y multas correspondientes, conforme a la normativa vigente.

Finalmente, desde la Municipalidad insistieron en que el cuidado del ambiente es una tarea compartida y apelaron al compromiso de toda la comunidad para mantener limpio el departamento. "La responsabilidad es de todos y cada uno de los habitantes de Valle Fértil", concluyeron.