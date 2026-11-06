El gobernador Marcelo Orrego encabezó una agenda de actividades en Valle Fértil que incluyó la entrega de 310 computadoras a estudiantes, la recorrida por el operativo San Juan Cerca 2026 y la entrega de certificados de capacitación laboral. Las actividades se desarrollaron en Villa San Agustín y estuvieron destinadas a acercar herramientas educativas, servicios y oportunidades de formación a las familias del departamento.

Durante la jornada, el mandatario estuvo acompañado por autoridades provinciales y municipales. La agenda formó parte del recorrido territorial que busca acercar las políticas públicas y la gestión provincial a las distintas comunidades de San Juan.

Entregaron 310 computadoras a estudiantes

En la escuela Fuerza Aérea Argentina, Orrego encabezó la entrega de 310 computadoras en el marco del programa provincial “Maestro de América, cultivando el futuro”. Del total de equipos, 152 fueron destinados a alumnos de Primaria y 158 a estudiantes de Secundaria.

La iniciativa apunta a ampliar el acceso a herramientas digitales y acompañar los procesos de aprendizaje en las aulas. Valle Fértil se incorporó así a los departamentos alcanzados por el programa durante 2026, que contempla la distribución de 3.000 computadoras, también destinadas a docentes.

San Juan Cerca acercó servicios a los vecinos

El gobernador también recorrió el operativo integral San Juan Cerca 2026, organizado por el Gobierno provincial a través del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano. La propuesta reunió distintas áreas estatales para brindar trámites, asesoramiento y atención a los vecinos sin que debieran trasladarse a otros puntos de la provincia.

Capacitación y herramientas para el autoempleo

Otra de las actividades fue la entrega de certificados de los cursos de soldadura y electricidad, desarrollados mediante el programa “Aprender, Trabajar y Producir”, del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación. Además, se entregaron 10 kits de electricidad y un proyecto de autoempleo correspondiente a la capacitación en mantenimiento edilicio.

La propuesta incluyó la inscripción a tres nuevas capacitaciones y una charla informativa sobre el programa ATP. Estas herramientas buscan favorecer la formación, la inserción laboral y el desarrollo de emprendimientos propios.