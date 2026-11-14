La tormenta que avanzó sobre el norte de San Juan durante la noche de este viernes provocó las primeras complicaciones en distintos sectores de la provincia. Según vecinos de Valle Fértil, el departamento registró un corte masivo del suministro eléctrico, mientras que sobre la Ruta Nacional 141 se reportó caída de granizo.

El fenómeno meteorológico estuvo acompañado por lluvia y actividad eléctrica, en una jornada en la que Protección Civil había advertido sobre la posibilidad de tormentas fuertes y localmente severas.

Granizo sobre la Ruta 141 y complicaciones en Valle Fértil

Uno de los puntos donde se registraron los efectos del temporal fue la Ruta Nacional 141, donde cayó granizo mientras avanzaba la tormenta por el sector norte de San Juan.

En paralelo, Valle Fértil sufrió una interrupción masiva del servicio de electricidad, en medio de las condiciones climáticas adversas. La situación generó preocupación entre los vecinos, especialmente por la intensidad del fenómeno y la posibilidad de que continuaran las precipitaciones.

La tormenta también avanzaba hacia otros sectores del norte provincial, por lo que se mantenía la atención sobre la zona de Ischigualasto y sus alrededores.

La alerta naranja para cinco departamentos

El episodio se produjo mientras estaba vigente una advertencia meteorológica de nivel naranja para Angaco, Caucete, San Martín, 25 de Mayo y Valle Fértil.

El pronóstico anticipaba tormentas fuertes, algunas localmente severas, con abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo de distintos tamaños y ráfagas intensas.

Los valores de precipitación acumulada previstos para las zonas bajo alerta naranja se ubicaban entre 40 y 80 milímetros, aunque podían ser superados de manera localizada.

Las autoridades recomendaron evitar circular por calles inundadas, permanecer bajo resguardo y mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales.