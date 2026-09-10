Un operativo de rutina realizado en Vallecito terminó con el hallazgo de aproximadamente 80 kilos de carne vacuna que eran transportados sin cadena de frío y sin la documentación sanitaria correspondiente. La carga fue detectada dentro de un automóvil conducido por un hombre oriundo de Caucete.

El procedimiento ocurrió alrededor de las 20:30 en el control fitosanitario Difunta Correa y estuvo a cargo de efectivos de la Unidad Rural N°1 Vallecito.

Mientras desarrollaban tareas de control, los policías interceptaron un Volkswagen Gol conducido por un hombre mayor de edad. Al solicitarle la documentación del vehículo, observaron que en el asiento trasero había tres bolsas de arpillera que se encontraban tapadas.

Qué llevaba dentro de las bolsas

Ante la situación, los efectivos consultaron al conductor sobre el contenido de los bultos. El hombre manifestó que transportaba carne vacuna.

Al revisar la carga, los uniformados constataron que se trataba de aproximadamente 80 kilos de carne que eran trasladados sin respetar la cadena de frío y sin contar con documentación sanitaria.

A raíz del procedimiento, se inició un expediente por infracción a los artículos 162 inciso C y 163 de la Ley 941-R.

Finalmente, se dio intervención al Juzgado de Paz de Caucete, que quedó a cargo de las actuaciones correspondientes.