Vallecito tendrá afectado el servicio de agua potable durante 10 horas

La localidad de Vallecito, en el departamento Caucete, tendrá afectado el servicio de agua potable durante aproximadamente 10 horas este jueves 5 de noviembre. Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) informó que detectó una rotura en una cañería de impulsión del acueducto Vallecito, por lo que realizará trabajos de reparación urgente que comprometerán el suministro en toda la localidad.

Según detalló el organismo provincial, las tareas se desarrollarán entre las 8 y las 18, horario durante el cual los vecinos podrían experimentar inconvenientes para acceder al agua potable. La normalización del servicio dependerá de la finalización de los trabajos, por lo que el horario previsto es estimativo.

A través del informe N.º 283/2026, OSSE solicitó a los habitantes extremar el cuidado de las reservas de agua de sus tanques domiciliarios y utilizar el recurso únicamente para las necesidades esenciales, como beber, preparar alimentos y mantener la higiene personal.

Por qué estará afectada el agua potable en Vallecito

El inconveniente se originó por una rotura detectada en una cañería de impulsión del acueducto Vallecito, infraestructura utilizada para transportar agua hacia la localidad.

Ante esta situación, personal de Servicio Agua de OSSE deberá intervenir para reparar el conducto dañado y recuperar las condiciones habituales de funcionamiento del sistema.

La restricción de agua alcanzará a toda la localidad de Vallecito y no únicamente al sector donde se realizarán las reparaciones.

Hasta el momento, Obras Sanitarias no precisó las causas de la rotura ni informó si será necesario extender el operativo más allá de las 18.

Qué recomienda OSSE a los vecinos afectados

Ante la afectación del servicio de agua potable, la empresa pidió a los usuarios administrar cuidadosamente las reservas disponibles en sus viviendas.

En particular, recomendó priorizar el consumo destinado a bebida, alimentación e higiene, evitando actividades que puedan agotar rápidamente el agua almacenada.

Desde el organismo recordaron que los tanques domiciliarios pueden permitir afrontar situaciones de este tipo durante más de 24 horas, siempre que exista una reserva suficiente y se realice un uso racional.

La recomendación cobra importancia debido a que la reparación urgente se extenderá durante buena parte de la jornada y afectará a todos los hogares conectados al sistema de distribución de Vallecito.

Dónde consultar por el servicio de agua potable

Para realizar consultas o comunicar inconvenientes relacionados con el suministro, OSSE mantiene habilitados sus canales de atención.

Los usuarios pueden comunicarse por WhatsApp al 264 506-4444 o llamar a la línea gratuita 0800-222-6773.

La empresa también difunde novedades sobre reparaciones y restricciones del servicio mediante sus canales oficiales.

Se recomienda a los vecinos de Vallecito mantenerse informados ante posibles modificaciones del horario de finalización de las tareas.